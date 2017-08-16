الرويح: «بيتك» الداعم الأكبر للشباب كونهم الثروة الحقيقية للوطن

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن توقيع أكبر اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم الشباب مع مجموعة من فريق مبادريه، ضمن برنامج «أنتم فخرنا» الذي اطلقه البنك كمظلة لتكريم أصحاب الانجازات.



الجدير بالذكر، ان فريق مبادري «بيتك» يضم أسماء عديدة ساهمت برفع اسم الكويت عاليا بمختلف المجالات.



وكل من يحقق إنجازات عالمية ينضم الى برنامج «أنتم فخرنا» ليكون من مبادري «بيتك».



والمبادرون هم: البطل الكويتي العالمي متسابق الدراجات النارية مشاري بوشيبة، والبطل الكويتي العالمي للدراجات المائية محمد بوربيع، والبطل الكويتي العالمي للدراجات المائية يوسف العبدالرزاق، والبطل الكويتي العالمي في رياضة القفز بالمظلات، المظلي محمد الرفاعي.



وعلى هامش حفل الإعلان عن الشراكة الذي أقيم بقاعة احتفالات فرع الفيحاء، قال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة يوسف عبدالله الرويح: «ان هؤلاء الابطال، من فريق مبادري (بيتك) ساهموا برفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية من خلال تحقيق مسيرة مليئة بالانجازات، وكان لزاما علينا تقديرهم لأننا نعتبرهم شركاءنا بالنجاح».



وأضاف الرويح، ان هذه الخطوة تمثل تقديرا لعطاءاتهم التي لم تبخل على تمثيل اسم الكويت والعالم العربي في بطولات عالمية مختلفة، مشيرا الى أن توقيع الشراكة معهم يرمي الى تحفيزهم وتأكيد الوقوف الى جانبهم في بطولاتهم المستقبلية لتحقيق المزيد من الالقاب والبطولات التي تشكل مصدر فخر للجميع.

واشار الى أن دعم «بيتك» لمبادريه كان مثمرا، ما يزيد الفخر بهم، لافتا الى أن البنك لا يدخر جهدا في تكريم المتميزين والمتفوقين في جميع المجالات سواء الرياضية او التعليمية او الصحية او في مجال الاختراعات وغيرها من المجالات التي تهم المجتمع وتساهم في تنميته، حيث لم يقتصر تكريم «بيتك» على مبادريه فقط، بل يتمتع بسجل حافل بالاسماء الوطنية التي قدم لها الدعم والتكريم تقديرا للانجازات المختلفة.

وقال ان رعاية ودعم المتميزين لتحفيزهم لمزيد من النجاح يعكس الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، مشيرا الى ان «بيتك» حريص على إرساء مفهوم المسؤولية الاجتماعية والالتزام بدعم المبادرين والشباب وأفراد المجتمع بشكل عام، مبينا ان البنك وقع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب لتوفير منظومة متكاملة من الرعاية للشباب الكويتي وتقديم النموذج لما يجب ان يكون عليه دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة، لافتا الى ان «بيتك» يرى في القدرات الوطنية الشابة عماد الحاضر والمستقبل، واللبنة الأساسية في تحقيق الازدهار وهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيرا الى أن الاهتمام بالشباب والرعاية التي يقدمها «بيتك» للمتميزين تنسجم مع المشروع التنموي العام للدولة واستراتيجية «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية.

وأشار الى ان توقيع الاتفاقية مع وزارة الشباب تزامن مع إطلاق مبادرة «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017»، حيث يكون «بيتك» من الداعمين والمساندين للانشطة والبرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية التي ستنظم بهذه المناسبة، بما يؤكد دور الكويت الخليجي والعربي ومساهماتها الحضارية، ويتيح لشبابنا المشاركة بإيجابية والاطلاع على تجارب جديدة وإثراء الساحة الشبابية العربية بالعديد من المبادرات والاضافات المهمة.



من جانبهم، ثمن مبادرو «بيتك»، الدور الرائد الذي يضطلع به البنك في تحقيق المسؤولية الاجتماعية منوهين بالسجل الحافل الذي يتميز به البنك في دعم الشباب والرياضة واصحاب الانجازات.



وأشار المبادرون الى أن «بيتك» لم يدخر جهدا في دعمهم ومكافأتهم خلال مسيرتهم الرياضية، وان تجديد الشراكة معهم يؤكد التزام البنك برعاية الشباب الكويتي، وهذا مثال يحتذى به على مستوى القطاع الخاص، متقدمين بالشكر والتقدير لـ «بيتك» على دعمه المتواصل.



يذكر أن يوسف العبدالرزاق دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في أول انجاز من نوعه يسجل باسم الكويت بعد تحقيقه لقب بطولة العالم لثلاثة أعوام في بطولة العالم للدراجات المائية.

وحصد محمد بوربيع العديد من الميداليات الذهبية في بطولات عالمية خلال مسيرته الرياضية.

كما نال بوشيبة العديد من الالقاب على المستوى العالمي، ورفع اسم الكويت عاليا في مشاركاته برياضة سباق الدراجات النارية «الموتوكروس»، وحاز المظلي محمد الرفاعي عدة بطولات عالمية في القفز المظلي.