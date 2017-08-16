البنك يغطي رسوم إصدار بطاقة العملاء والتبرع بقيمتها إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي

أعلن البنك الاهلي الكويتي عن منح عملائه بطاقات Freedom مسبقة الدفع مجانا خلال موسم الحج.

وفي اطار الاستعداد لهذا الموسم المبارك، سيقوم البنك الأهلي الكويتي بإلغاء رسوم إصدار البطاقة لكل عميل، وسيتم التبرع بقيمتها إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وتقدم البطاقة حلولا عملية للمسافرين، تمنحهم الأمن والراحة والحرية التامة.



وتضم قائمة العملات الدينار الكويتي، والدولار الأميركي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال القطري، والفرانك السويسري، والدولار الكندي، والريال السعودي الذي يعد إحدى العملات التي تزداد أهميتها مع قرب حلول موسم الحج.

البطاقة مجانية حتى 30 سبتمبر المقبل، ويمكن طلبها عن طريق أي من فروع البنك الأهلي الكويتي.

وهي متاحة لعملاء «الأهلي» وغيرهم ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما الحصول عليها فور الطلب.

ومن بين المزايا التي تقدمها البطاقة هي تجميد أسعار الصرف للحماية من تقلبات الأسعار التي قد تحدث في أي وقت.

يتمكن حاملو بطاقات Freedom من الاستمتاع بالعديد من العروض الترويجية التي تقدمها ماستركارد، والحصول على تأمين سفر مجاني بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار، وحماية ضد القرصنة، وأخيرا وليس آخرا إمكانية الدخول إلى الحساب على مدار الساعة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية المتاحة والآمنة التي يوفرها البنك الأهلي الكويتي.