جوائز بقيمة 15 ألف دولار

بعد النجاح الذي حصدته بطولة تيكين 7 في شهر يوليو الماضي، تعود X-سايت من إلكترونيات الغانم، أكبر شبكة معارض للإلكترونيات في الكويت، بالدورة الجديدة للبطولة الشهرية التي ستقام في أواخر شهر أغسطس، والتي تتيح الفوز بجوائز عديدة تصل قيمتها لغاية 15 ألف دولار.



وكانت X-سايت قد أقامت أول بطولة للعبة تيكين 7 في الكويت في 20 و21 يوليو، حيث حازت البطولة نجاحا باهرا واستقطبت 128 مشاركا من هواة ألعاب الفيديو وأكثر من 400 متفرج ومشجع للبطولة.



وحصل الفائزون على جوائز قيمة عديدة، تضمنت لعبة بلايستيشن 4 مصنوعة من الذهب الخالص 225 غراما، وكذلك الإصدار الحصري من لعبة بلايستيشن 4 بمناسبة 20 عاما، والإصداران الحصريان من لعبة بلايستيشن 4 باللونين الذهبي والفضي.

وحصل المتفرجون أيضا على جوائز قيمة عبارة عن ألعاب فيديو للبلايستيشن 4 مثل لعبةHorizon: Zero Dawn، Uncharted Collection، Call of Duty: Infinite Warfare and Steep.



وتأتي بطولة تيكين 7 كجزء من الفعاليات التي تنظمها X-سايت التزاما بالتفاعل مع زبائنها والتقرب منهم عبر أنشطة وفعاليات مشتركة.

وبما أن لعبة تيكين 7 حازت شهرة عالمية جمعت هواة اللعبة حول العالم في العديد من الفعاليات والبطولات الممتعة، حرصت X-سايت على خلق منصة آمنة وممتعة حيث تقام بطولات محلية وتمكن اللاعبون من الاستمتاع باللعب والتفاعل مع بعض وتخليد ذكريات جميلة.