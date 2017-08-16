أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن إطلاق حملة سحوبات «تحدي الرقم المميز» لمدة 90 يوما من 19 يوليو حتى 16 أكتوبر 2017.

تقدم هذه الخدمــــــة التفاعلية من VIVA لعملائها فرصة لربح جوائز قيمة عن طريق السحب وهي: جائزة كبرى عبارة عن رقم مميز 56565656 قيمته 40 ألف دينار في نهاية السحب، 10 ليرات ذهب أسبوعيا وجهاز آيفون 7 لون ذهبي مع شريحة موبايل ذهبية شهريا.

وتعتبر حملة «تحدي الرقم المميز» الثانية التي تطلقها VIVA، حيث لاقت الأولى نجاحا مبهرا وإقبالا كثيفا من قبل العملاء، وكانت الجائزة الكبرى رقم مميز 56666665.

ويستطيع العمــــلاء الاشتراك في هذه المسابقة عبر إرسال «اربح» إلى رقم 52600، والإجابة عن الأسئلة مع تجربة مجانية لمدة يوم واحد، والاستمتاع بمعلومات يومية شائقة ومفيدة.