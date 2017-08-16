أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن الانتهاء من علمية الاستحواذ على حصة بنسبة 58.7% من رأسمال شركة إنشاء القابضة، بقيمة تقدر بنحو 7.6 ملايين دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن إتمام عملية الاستحواذ جاء بعد الانتهاء من إجراءات عملية التأكد من المركز المالي لـ «إنشاء» وإجراء التعديلات اللازمة على ثمن البيع وقيم الأصول الخاصة بالصفقة.

كانت «القرين» أعلنت في منتصف مارس الماضي، عن توقيع اتفاقية صفقة شراء حصة جوهرية من رأسمال «إنشاء»، المملوكة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار وشركائها، بقيمة تصل إلى 8.08 ملايين دينار.

وأعلنت 4 شركات أول من أمس الانتهاء من إجراءات عملية التأكد من المركز المالي الخاص بـ «إنشاء» تمهيدا لإتمام عملية الاستحواذ، والشركات هي: أعيان للإجارة، القرين للبتروكيماويات، العقارات المتحدة ومبرد للنقل.