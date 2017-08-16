المشروع ضمن خطط لاستحواذ الطاقة المتجددة على 15% من إجمالي الطاقة بحلول 2030

أحمد موسى

قالت محطة بلومبيرغ الاخبارية، إن الكويت ستطرح مناقصة إنشاء محطة «الدبدبة» للطاقة الشمسية بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 كجزء من خطط البلاد لاستحواذ الطاقة المتجددة على 15% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.

ونقلت بلومبيرغ عن شكري عبدالعزيز المحروس نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية للتخطيط والتمويل ان تكلفة مشروع «الدبدبة» ستكون حوالي 1.2 مليار دولار، مشيرا الى ان المحطة ستنتج نصف انتاج الطاقة المتجددة في البلاد.

وأضافت المحطة ان السابع من سبتمبر المقبل سيكون الموعد النهائي لتقديم عطاءات المشروع الذي ستبلغ قدرته نحو 1 غيغاواط.

وأوضحت بلومبيرغ ان خطط بناء محطات الطاقة الشمسية في الكويت تعد جزءا من جهود الحكومة الرامية إلى حماية البيئة مع الاستفادة من زيادة إنتاج البتروكيماويات والمنتجات المكررة.

ووفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ لشهر يوليو بلغ انتاج الكويت 2.7 مليون برميل من النفط الخام يوميا وهو أقل من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والإمارات العربية المتحدة،.

وقال المحروس ان محطة «الدبدبة» التي تقع في شمال غرب الكويت ستبلغ مساحتها 32 كم مربع، فيما ستكتمل بنهاية عام 2020، مضيفا ان دخول المحطة في الخدمة سيوفر حرق 5.2 ملايين برميل من النفط سنويا ويخفض انبعاثات الكربون بمقدار 1.3 مليون طن سنويا.

وأضاف ان الكويت تستهلك 14 غيغاواط من الكهرباء يوميا، وعادة ما يكون هذا الاستهلاك في الصيف عندما تصل درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبلاد 17 غيغاواط.

وقال المحروس إن صناعة النفط هي أكبر مستهلكي الطاقة في البلاد، مضيفا ان خطط الكويت حاليا ترمي الى توفير 15% من حاجة القطاع النفطي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، ليتجاوز بذلك الهدف الوطني قبل عشر سنوات.

وأوضح أن الكويت تقوم ببناء مصفاة الزور وهي واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط في العالم، بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات ومحطة لتجميع الغاز المسال، مشيرا إلى أن المصفاة ستنتج زيت وقود منخفض الكبريت لاستخدامه في محطات توليد الطاقة. وتقوم الكويت أيضا بتحديث مصافيها ضمن مشروع الوقود النظيف وهو ما سيسمح بتصدير المزيد من المنتجات.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سوف يتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية. وتصل السعة المركبة المستهدفة لمشروع الدبدبة حوالي 1.000 ميغاواط. ويقع على مساحة تقديرية تصل إلى 32 كيلومترا مربعا. ومن المتوقع ان ينتج المشروع ما يعادل 15% من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل 2.450.000 ميغاواط/ ساعة بالعام كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021.