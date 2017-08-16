قال يوسف راشد الخياط رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية للتجارة: إن العقارات الكويتية استطاعت استعادة عافيتها بعد الهبوط الكبير الذي تعرضت له نتيجة الأزمة المالية لتعاود الاسعار الارتفاع لتقترب من مستوياتها قبل الأزمة وذلك على الرغم من ان العقار كان أول المتأثرين بالأزمة وثاني المتسببين فيها بعد قطاع التمويل.

واشار الخياط الى ان ذلك الارتفاع اثر على زيادة ايجارات السكن الخاص وان المستفيد الاكبر من هذا الارتفاع فئة قليلة من بعض المؤسسات المالية وقد أدى هذا الارتفاع الى احتمالية إصابة حركة البناء في البلاد بضعف لعدم القدرة على التنفيذ في ظل تسجيل الأسعار اعلى المستويات، ما ينعكس سلبا على السوق العقاري وذلك بارتفاع أسعار الشراء والإيجارات للمباني التجارية والسكنية الجاهزة في ظل محدودية العرض في الوقت الحالي والتي يقابلها زيادة كبيرة في الطلب.

واشار الخياط الى ان الايجارات بدات تتهاوى بعد ان قام ما يقارب من 15% من الوافدين بترحيل عائلاتهم الى بلادهم.

توقع الخياط انخفاض اسعار الايجارات للشقة غرفتين وصاله من 350 دينارا شهريا الى 280 دينارا خلال العام 2018 والشقة غرفة وصالة الى 160 دينارا بدلا من 200 دينار بسبب زيادة المعروض في حولي والسالميه والفروانية.

فضلا عن ان ما تسعى اليه الكويت هو جذب واستقطاب استثمارات جديدة تزيد من دوران العجلة الاقتصادية، الامر الذي ستترتب عليه زيادة ملموسة في اعداد الايدي العاملة سواء المحلية او الخارجية.