انتهت امس مهلة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية عن النصف الاول من 2017.



وارتفعت ارباح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية خلال النصف الاول من 2017، بنحو 15% لتحقق صافي ربح بلغ مليار دينار (3.3 مليارات دولار) مقارنة بـ 870 مليون دينار لنفس الفترة من 2016، بحسب احصاءات «كامكو»، واستحوذ قطاع البنوك على 39% من الارباح المعلنة حيث حقق القطاع صافي ربح بلغ 388 مليون دينار مقابل 357 مليون دينار للفترة المقابلة بنمو 8.6%.



وحقق قطاع العقارات ارباحا نصفية بلغت 68 مليون دينار مستحوذا على 6.8% من اجمالي الارباح المعلنة، فيما ارتفعت ارباح القطاع 12.6% بالنصف الاول من 2017، وبلغت ارباح شركات الاتصالات 124 مليون دينار مقابل 121.7 مليون دينار بنمو 1.9%.



وسجل قطاع الصناعة نموا في ارباحه النصفية بلغت 9.2% ليسجل ارباح بلغت قيمتها 105 ملايين دينار مقابل 96 مليون دينار.



وفصليا، ارتفعت ارباح الشركات الكويتية 15.4%، مسجلا صافي ربح للربع الثاني بلغ 479 مليون دينار مقابل 415 مليون دينار لنفس الفترة من 2016.



وسجلت البنوك ارباحا في الربع الثاني 2017 بلغت 192 مليون دينار بنمو 10.4% مقابل 173 مليون دينار لنفس الفترة من 2016.



وبلغت ارباح قطاع الخدمات 118.8 مليون دينار مقابل 112.7 مليون دينار ارباح الربع الثاني من 2016 بنمو بلغ 5.4%، ونمت ارباح قطاع العقارات بالربع الثاني 5% ليحقق القطاع صافي ربح 30.5 مليون دينار مقابل 29 مليون دينار للربع الثاني 2016.