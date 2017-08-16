أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية، عن استكمال الاستحواذ على محافظ استثمارية للبنى التحتية تقدر بـ 1.2 مليار دولار في أفريقيا والشرق الأوسط.



ويأتي هذا الاستحواذ في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها المجموعة والتي تم اقرارها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، الذي عقد في شهر مارس 2017، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، تم تمويل الاستحواذ من خلال زيادة رأس المال بقيمة 315 مليون دولار، ما أدى الى زيادة رأس المال الصادر والمدفوع لمجموعة جي اف اتش الى 975 مليون دولار .



يذكر أن المحافظ الاستثمارية التي تم الاستحواذ عليها ستجعل مجموعة جي اف اتش من أبرز البنوك المالكة للأراضي (LAND BANK)، وبمساحات تفوق 200 مليون قدم مربعة في كل من أفريقيا، دول الخليج العربي والهند.



وتعليقا على هذا الاستحواذ، صرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية بقوله:«نحن سعداء باستكمال هذا الاستحواذ الذي يعد الأهم في تاريخ جي اف اتش وإحدى أبرز مراحل استراتيجيتنا الجديدة، حيث إن هذا الاستحواذ سيضيف أحد الخطوط الرئيسية الأخرى لأنشطة أعمال مجموعة جي اف اتش (استثمارات البنية التحتية) التي تأتي بالإضافة الى أنشطة الصيرفة الاستثمارية، الصيرفة التجارية والأنشطة العقارية.



لقد استطعنا تأمين هذه المعاملة المتميزة لمساهمي مجموعة جي اف اتش بقيمة رائعة.



وقد أبدى عدد من المطورين على المستويين الدولي والإقليمي رغبتهم في مشاركة جي اف اتش في هذه المحافظ، لذا، فإننا نتوقع تحقيق عائد جيد لمساهمينا على المدى المتوسط والطويل من خلال هذا الاستحواذ».

1.8 مليون دولار أرباح «الكويتية للاستثمار» من مبادلة مع «جي.إف.إتش»

قالت الشركة الكويتية للاستثمار إن أرباحها من مبادلة استثمارات مع مجموعة «جي إف إتش» المالية تقدر بحوالي 526.5 ألف دينار بما يعادل 1.8 مليون دولار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن تفعيل عملية المبادلة واستلام الأسهم البالغ عددها 32.2 مليون سهم بقيمة 0.5 دولار للسهم بحسب سعر إقفال السهم في بورصة البحرين بتاريخ أول من أمس، سيتم تفعيلها اعتبارا من أمس (الثلاثاء).

كانت الشركة أعلنت منتصف مايو الماضي، عن تلقيها عرضا من «جي إف إتش» لمبادلة «الكويتية» وحداتها في مشروعي مدينة الطاقة نافي مومباي وبواية المغرب، بقيمة 9.4 ملايين دينار.

وأشارت «الكويتية» إلى أن الأرباح الناتجة عن عملية المبادلة سيظهر أثرها ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الثالث من العام الحالي.