أطلقت شركة فور مووف النسخة التجريبية من منصتها العقارية 4Moov.com وهي عبارة عن محرك بحث عقاري متطور، يتيح للمستخدمين والمشتركين تصفح المشاريع والعروض العقارية المتاحة للبيع أو الإيجار من قبل (ملاك العقارات، الوسطاء العقاريين، شركات التطوير والتسويق العقاري المحلية والدولية) باللغتين العربية والانجليزية.

وقالت الشركة ان فكرة المنصة العقارية ولدت في ظل الضرورة الملحة لإخراج السوق العقاري من النمط التقليدي الحالي إلى النمط التقني الحديث، حيث تتيح المنصة للملاك إدراج مشاريعهم وعروضهم العقارية للبيع أو للإيجار بأسلوب ذكي مدعم بالصور والفيديوهات والاحداثيات الدقيقة، فضلا عن كل التفاصيل الأخرى التي تتيح للمشتري والمستأجر اتخاذ القرار المناسب بعد المفاضلة والتقييم بصورة سريعة دون أن يبرح مكانه.

وأوضح الشركة انه تم تصميم وتنفيذ المنصة العقارية من قبل فريق عمل محترف له خبرة في المجال العقاري والتقني عبر استخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة بهدف سد الفجوة ما بين ملاك العقارات والوسطاء والمطورين من جهة، والمشترين والمستأجرين من جهة أخرى.

هذا، وقد انضم خلال شهر من إطلاق النسخة التجريبية من المنصة العديد من المطورين وشركات التسويق العقاري المحلية والدولية وتمت إضافة مشاريع في كل من بريطانيا، فرنسا، تركيا، الامارات، البحرين، البوسنة، سلطنة عمان والكويت، بالإضافة لانضمام العديد من الوسطاء العقاريين المعتمدين من قبل وزارة التجارة والصناعة وشركات التطوير العقاري المحلية، هذا وستطلق شركة فور موف حملتها التسويقية قريبا بالتزامن مع طرح تطبيقها الإلكتروني.