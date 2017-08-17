مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار لأجل 3 سنوات تستحق السداد في أغسطس 2020 بعائد 2.5% ووصل حجم الطلب عليها أكثر من أربعة أضعاف قيمة الاصدار لـ 433 مليون دينار.

ولا يتزامن الإصدار مع أي استحقاقات لسندات دين عام، فيما يذكر أن آخر الإصدارات في 9 اغسطس الجاري كانت تتزامن واستحقاق بنفس القيمة البالغة 100 مليون دينار.

وبذلك يصل اجمالي اصدارات سندات الدين العام منذ بداية السنة المالية في أول ابريل الماضي 1.3 مليار دينار، وبلغ متوسط العائد على كل السندات بمختلف الآجال 2.28% وبزيادة طفيفة بلغت 145 مليون دينار عن قيمة سندات الدين العام التي صدرت في الفترة نفسها من العام المالي الماضي التي وصلت الى 1.15 مليار دينار.

كان بنك الكويت المركزي قد أصدر سندات تورق لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي أول أمس بلغت قيمتها 100 مليون دينار وتمت تغطية الإصدار بمعدل يقارب الـ 10 أضعاف بحجم طلب وصل الى 960 مليون دينار ويمتد اجل اصدار سندات السيولة لـ 3 أشهر تستحق في 14 نوفمبر المقبل بعائد 1.75%.

وبـــذلك الاصدار يصل حجم اصدارات سنـــدات التــــورق منذ بداية العام لـ 5.34 مليارات دينار بمعــــدل تغــــطية تخطى أربعة أضــعاف وبمتوسط عائد 1.5% بانخفاض طفيف عن قيمة الإصدارات للفترة نفسها من العام 2016 والتي وصلت لـ 5.5 مليارات دينار فيما بلغ إجمالي قيمة إصدارات سندات التورق العام الماضي 8.4 مليارات دينار.