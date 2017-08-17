أحمد موسى

كشفت أحدث بيانات لوزارة الخزانة الأميركية زيادة الكويت غلتها من السندات الأميركية خلال شهر يونيو الماضي بواقع 200 مليون دولار لتصل حيازة الكويت من السندات الأميركية إلى 31.8 مليار دولار مقابل 31.6 مليار دولار في مايو الماضي بنمو 0.6%.

وعاودت الكويت عمليات الشراء على السندات الأميركية خلال شهري مايو ويونيو بعد تسجيلها بيعا في ابريل بقيمة مليار دولار.

ومنذ بداية العام رفعت الكويت حيازتها من السندات الأميركية بنحو 3.1 مليارات دولار وبزيادة نسبتها 11%.

ويتوزع إجمالي السندات التي تمتلكها الكويت بنهاية يونيو على 3.34 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل، ونحو 28.4 مليار دولار سندات خزانة طويلة الأجل.

ويعادل حجم سندات الخزانة التي تملكها الكويت نحو 5.3% من إجمالي أصولها الخارجية التي تقدرها وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنحو 500 مليار دولار، والتي يديرها صندوق الثروة السيادي.

وفي الوقت الذي زادت الكويت حيازتها من السندات الأميركية، يشهد العائد على تلك السندات ارتفاعا، حيث وصلت عائدات السندات الأميركية آجال 10 سنوات إلى 2.27%، فيما بلغت عائدات السندات الأميركية آجال 5 سنوات نحو 1.83% فيما تبلغ آجال 30 عاما عند 2.8%.

ويذكر ان الكويت قامت خلال منتصف مارس الماضي ببيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار وبفائدة 2.88% لشريحة بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في 2022، وشريحة أخرى بقيمة 4.5 مليارات دولار بفائدة 3.61% وتستحق في 2027. وتشهد السندات الكويتية خلال يونيو الجاري ارتفاع مختلف آجال الاستحقاق، وتتداول سندات الكويت آجال 10 سنوات والتي يبلغ إجمالي قيمتها 4.5 مليارات دولار بسعر 102.6% وهو أعلى مستوى لها منذ بدء تداولها في بورصتي لندن وإيرلندا في 20 مارس الماضي.

وتراجعت عوائد السندات آجال 10 سنوات إلى 3.21%، وتتداول سندات الكويت آجال 5 سنوات والتي يبلغ إجمالي قيمتها 3.5 مليارات دولار بسعر 100.8%، فيما بلغ العائد على تلك السندات 2.59%.

ووفقا لتصريحات للعضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد يبلغ حجم استثمارات الكويت في أسواق السندات الدولية ما بين 100 و150 مليار دولار.

وأفصحت وزارة الخزانة الأميركية في مارس 2016 لأول مرة منذ 4 عقود عن حجم سندات الخزانة التي تمتلكها الدول الخليجية.

وخلال يونيو اشترت السعودية سندات خزانة أميركية بقيمة 8.8 مليارات دولار، لترفع رصيدها إلى 142.8 مليار دولار، فيما كانت 134 مليار دولار بنهاية مايو. وخفضت الإمارات رصيدها من السندات الأميركية بقيمة 1.5 مليار دولار لتبلغ 58.9 مليار دولار في يونيو مقابل 60.5 مليار دولار في مايو 2017.

وعادت الصين مرة أخرى إلى عرش قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية، حيث بلغت حيازتها من السندات الأميركية نحو 1.14 تريليون دولار فيما بلغت ملكية اليابان نحو تريليون دولار.

ورفع صندوق الثروة السيادي للنرويج أكبر الصناديق السيادية بالعالم من حيازته السندات الأميركية لتبلغ 53.8 مليار دولار ليوقف بذلك سلسلة إجمالي مبيعاته من السندات الأميركية.