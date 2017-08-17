محمود فاروق

شهد الدولار الأميركي تحسنا ملحوظا منذ بداية تعاملات الاسبوع وخلال 4 أيام ارتفع سعر صرف الدولار امام الدينار الكويتي من 301.6 فلس الى 302.05 فلس بتعاملات أمس بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.

كان الدولار قد تعرض لضغوط كبيرة دفعته لفقد مستويات 303 فلوس امام الدينار الكويتي والتي ظل يتداول حولها لفترة طويلة انتهت بنهاية النصف الاول من شهر يوليو ليواصل التراجع ليصل الى ادنى مستوياته منذ بداية العام الاحد الماضي عند 301.6 فلس.

وعالميا قبع الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء مقابل سلة من العملات المنافسة المرجحة بالتجارة في الوقت الذي عززت فيه بيانات مبيعات التجزئة الأميركية شهية المستثمرين للمخاطرة، الا أن حالة من الحذر سيطرت على الأسواق في سعيها وراء المكاسب بسبب المخاطر الجيوسياسية الكامنة بحسب ما ذكرت رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 93.86 نقطة وعزز معظم المكاسب التي حققها في تداولات الأسواق الخارجية حين بلغ أعلى مستوى منذ 26 يوليو عند 94.14 نقطة.

وقفزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 0.6% في يوليو لتفوق توقعات الخبراء الاقتصاديين بتحقيق زيادة بواقع 0.4% ولتسجل أكبر ارتفاع في 7 أشهر في الوقت الذي يشتري فيه المستهلكون المزيد من السيارات ويعززون الإنفاق.

لكن رغم البيانات القوية، تظل توقعات أسعار الفائدة دون تغيير بوجه عام، مع توقع الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة واحدة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وشجع انحسار المخاوف بشأن نشوب صراع مسلح بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أيضا المستثمرين على إعادة شراء الأصول العالية المخاطر التي باعوها الأسبوع الماضي مع تصاعد الحرب الكلامية بين البلدين.