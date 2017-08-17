أشار الاستبيان الذي أجراه «بيت دوت كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخرا بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، تحت عنوان «الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، إلى أن أكثر من ثلث المجيبين (35%) قالوا إنهم حصلوا على وظيفتهم الأولى خلال أقل من 6 أشهر.

وتختلف التوقعات المتعلقة بالرواتب من شخص لآخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث صرح 30% من المجيبين بأنهم حصلوا أو يتوقعون الحصول على راتب يصل إلى 500 دولار في وظيفتهم الأولى، بينما صرحت نسبة 22% بأنها حصلت أو تتوقع الحصول على راتب يتراوح بين 501 و1000 دولار، وقال 21% بأنهم حصلوا أو يتوقعون الحصول على راتب يتراوح بين 1001 و2000 دولار.

من ناحية أخرى، قال 9% فقط أنهم يتوقعون الحصول على راتب أعلى من 2000 دولار، أما نسبة 17% فقالت بأنها لا تمتلك أدنى فكرة حول التوقعات المتعلقة بالراتب.

برز الشغف تجاه الوظيفة (44%) كأهم العوامل التي يأخذها المهنيون بعين الاعتبار عند اختيار وظيفة معينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلي ذلك الراتب (9%)، كما قال 7% آخرون إن سمعة الشركة وفرص النمو الوظيفي والتزام الشركة بأخلاقيات العمل هي جميعها عوامل مهمة بالنسبة لهم.

عندما سئل المجيبون عن التحديات التي تواجه الخريجين الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برز الحصول عن وظيفة في أعلى قائمة هذه التحديات، وذلك بنسبة 77%، يليه ادخار المال (38%) واكتشاف هدفهم الأساسي في الحياة (35%).

ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجهه الخريجون الجدد عند البحث عن وظيفة في رغبة أصحاب العمل بتعيين مرشحين يمتلكون خبرة (51%). أما التحديات التالية فتكمن في معرفة كيفية البحث بفعالية عن وظيفة (38%) ومعرفة أفضل مكان للبحث عن وظائف مناسبة (36%).