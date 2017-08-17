قواعد الحوكمه تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات دقيقة

حلت شركة المزايا القابضة من ضمن الشركات العشر الأولى والتي كانت الأسبق في تقديم تقرير الحوكمة لعام 2017 من إجمالي الشركات المعنية بتطبيق تلك التعليمات وذلك من ناحية ومستوفية تعبئة نماذج البيانات المطلوبة من ناحية أخرى، بحسب تقرير هيئة أسواق المال الكويتية الخاص بالتزام الشركات بتقديم تقارير الحوكمة وتطبيقها للتعليمات الخاصة بها، خلال المهلة القانونية وفقا للنماذج المعتمدة لديها، حيث تعد المزايا من الشركات العقارية القليلة في السوق الكويتي التي قامت بتأسيس إدارة خاصة لمتابعة تطبيق نظام الحوكمة في الشركة وذلك بشكل استباقي واحتياطي تمهيدا لتطبيق القانون من هيئة أسواق المال.

وقد أعلن تقرير صادر عن هيئة أسواق المال قائمة الشركات العشر الأولى الأسبق التزاما بتقديم تقارير الحوكمة، حيث حصلت «المزايا القابضة» على مركز متقدم وسط مثيلاتها من الشركات، ويعزى نجاح «المزايا القابضة» في الحصول على هذا المركز هو الالتزام بقواعد وتعليمات الحوكمة، وحرص الشركة الكبير على تطبيق المبادئ التوجيهية لمختلف الجهات الحكومية والهيئات الرسمية، بالإضافة إلى اتباعها أنظمة متطورة في إدارة المخاطر داخليا وخارجيا، واعتمادها على مبادئ ومعايير حوكمة الشركات التي تحقق من خلالها العوائد الإيجابية الكثيرة.

إن حصول شركة المزايا القابضة على هذا المركز المتقدم إنما يؤكد التزامها في تطبيق قواعد وبنود الحوكمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية خلال الفترة القانونية المنصوص عليها، كما أن نظام الحوكمة في «المزايا» يعد من أفضل الأنظمة، لما يحتويه من خطط تضمن تحقيق أهدافها التي وضعتها منذ تأسيسها لمساعدتها على تطوير أعمالها بما يتماشى مع الأطر العملية والمعايير الدولية المتكاملة.

وقد حرصت «المزايا القابضة» على تطوير عملياتها بما يفيد مصالح مساهميها ويطور من أدائها، وذلك بتطبيق قواعد الحوكمة التي تعطي معلومات أكثر شفافية لعموم المساهمين، فضلا عن الإيجابيات المتعددة التي تعود على الشركات التي تلتزم بقوانين الحوكمة، ومنها ضمان الأداء المتميز، وتنظيم العمل وتوفير مناخ ملائم لإدارة الاستثمارات بأفضل الطرق، وتنظيم العوائد المالية التي تعد من الأمور المهمة لتخطي العقبات التي تعترض الشركات، بالإضافة إلى أنها تساعد في الوصول إلى الإدارة الرشيدة المثلى في شتى المجالات.