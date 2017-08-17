عقدت شركة أمانة كابيتال - مكتب الكويت ندوة بعنوان «الاستثمار في أسواق المال» استمرت خمسة أيام متتالية بمقر الشركة، وذلك في إطار الحرص على تقديم ندوات تدريبية وتعليمية مستمرة تهدف إلى نشر الثقافة المالية والاقتصادية، إلى جانب المساعدة على التداول بنجاح وحماية المستثمرين والمتاجرين من أي أخطاء، وذلك من خلال توضيح المفاهيم السليمة للاستثمار.

وشملت الندوة تدريبا عمليا معتمدا ومتقدما، حيث تم استخدام أحدث التقنيات واستراتيجيات الاستثمار الأمثل، وافتتح الندوة الخبير المالي ورئيس قسم الأبحاث والتطوير بشركة أمانه كابيتال وليد الحلو متحدثا عن إحدى أكثر أداوت التحليل الفني أهمية التي يستطيع من خلالها المستثمر فهم طبيعة تحركات الأسواق المالية.

وتحدث في اليوم الثالث خبير الأسواق المالية والتحليل الفني والمدرب المعتمد بشركة أمانه كابيتال - مكتب الكويت محمد حشاد عن دور التحليل النفسي وديناميكية الإدراك الذهني أثناء عمليات المتاجرة.

وجاء في اليوم الرابع المستشار المالي إبراهيم الفيلكاوي، متحدثا عن نظريات وأدوات التحليل الفني والسلوكي والتحليل الإعلامي بشكل عام في أسواق المال العربية والعالمية.

وتحدث الخبير الاقتصادي جو الهوا خلال الندوة رؤيته حول أهم الاقتصادات الناشئة وعن مستويات النمو للنمور الآسيوية في المرحلة القادمة، كما وضع نظرة مستقبلية عن مستقبل النفط والمعدن الأصفر، موضحا بالتفصيل عن أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب على المستثمر قراءتها جيدا ومتابعتها. وتحدث الهوا عن الدور المهم للبنوك المركزية العالمية وقرارات صناع السياسة النقدية في العالم.