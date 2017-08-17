استبيان «ميريل لينش» لمديري الصناديق في أغسطس يؤكد التخوف من فقاعة بالسندات

القطاعات الأكثر حساسية لتقلب الدورات الاقتصادية تجذب مزيداً من السيولة

ثلث الصناديق تتوقع تحسن أرباح الشركات بالنصف الثاني من ٢٠١٧ نشر بنك أوف أميركا ميريل لينش الاستبيان الشهري لأغسطس الجاري والذي استطلع فيه آراء مديري صناديق الاستثمار العالميين والذين أكدوا اتجاههم الى تحمل مزيد من المخاطر خلال الفترة المقبلة في ظل تخوفهم من فقاعة متوقعة للسندات، ما سيدفعهم الاتجاه للاستثمار في الأسهم وخاصة في القطاعات الاكثر مخاطرة بعيدا عن القطاعات الدفاعية.

وفي سياق تعليقه على هذه التطورات، قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية: «جاءت توقعات المستثمرين لأرباح الشركات متشائمة هذا العام، في مؤشر تحذيري يفضل الاستثمار في الأسهم على السندات ويسعى للاستثمارات مرتفعة العائدات بدلا من تلك المصنفة مناسبة للاستثمار، والاستثمار في القطاعات الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية بدلا من الاستثمار في الأصول ذات الطبيعة الدفاعية.

ومن المعتقد أن يؤدي المزيد من التدهور إلى إبرام صفقات لا تنطوي على مخاطر».

من ناحيته، قال رونان كار، المحلل الاستراتيجي للأسهم الأوروبية: «يتمسك مديرو صناديق الاستثمار بحيازاتهم النقدية المرتفعة بعناد شديد، لكن المستثمرين الأوروبيين يتمتعون بمشاعر إيجابية حيال آفاق النمو في منطقة اليورو بالتزامن مع تخفيضهم لتوقعاتهم الخاصة بأرباح الأسهم».

وفيما يلي ملخص لأبرز نتائج الاستبيان:

٭ استقر متوسط الأرصدة النقدية عند 4.9% عالميا، ليظل بذلك أعلى من متوسطها خلال السنوات العشر الماضية والذي بلغ 4.5%، بينما ارتفع ترجيح الاستثمار النقدي إلى 5.3% في أعلى قراءة له يتم تسجيلها منذ مارس 2003.

٭ يعتقد 33% فقط من المستثمرين أن أرباح الشركات ستتحسن خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بانخفاض بنسبة 25 نقطة عن يناير في أدنى مستوى منذ نوفمبر 2015.

٭ للشهر الثاني على التوالي أشار 22% من المستثمرين إلى أن أكبر خطرين يتهددان الأسواق يتمثلان في حدوث خطأ في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي/ البنك المركزي الأوروبي، وأشار 19% إلى حدوث انهيار في أسواق السندات العالمية.

٭ أعرب 48% من المستثمرين المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم أن تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لميزانيته العمومية لعام 2017 لن يشكل حدثا ذا تأثير يذكر، بينما أعرب 31% من المستثمرين عن اعتقادهم أن أي تخفيض في تلك الميزانية سيشكل مناسبة للتحول إلى السندات الأعلى عائدا ومخاطر ليرفعوا بذلك من عائدات السندات ويخفضوا من عائدات الأسهم.

٭ يعكس التخوف من تقييد البنك المركزي للسيولة وجهة نظر المستثمرين حول التضخم، حيث أعرب 43% منهم عن اعتقادهم هذا الشهر أن انخفاض التضخم يعكس ظاهرة هيكلية.

٭ ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون حدوث سيناريو الاعتدال المتزامن مع نمو فوق المعدل وتضخم أدنى من المعدل بمعدل 6 نقاط لتبلغ 42% في رقم قياسي جديد، بينما توقع 46% منهم حدوث ركود اقتصادي بانخفاض بلغ نقطة واحدة مقارنة مع الشهر الماضي.

٭ أعرب 49% من المستثمرين المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم أنهم سيصابون بدهشة بالغة إذا حدث ركود اقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما أعرب 28% منهم عن اعتقادهم أن انفجار فقاعة الأسهم سيشكل الحدث الأقل مفاجأة لهم.

٭ ذكر 46% من المستثمرين أن أسواق الأسهم مبالغ في أسعارها في أعلى نسبة يتم تسجيلها حتى الآن.

٭ أكد 31% من المستثمرين للشهر الرابع على التوالي تصدر الاستثمار طويل الأجل في أسهم مؤشر ناسداك قائمة الاستثمارات التي يعتقد مديرو صناديق الاستثمار أنها الأكثر استقطابا للمستثمرين، تبعها هذا الشهر الاستثمار قصير الأمد في الدولار الأميركي وطويل الأجل في أسهم دول منطقة اليورو.

٭ ارتفعت تقديرات نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني لثلاث سنوات بنسبة 5.8% في أعلى مستوى له منذ أبريل 2016.

٭ واصل المستثمرون تفضيل الاستثمار في أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية والتأمين والشركات الصناعية، في حين أنهم تفادوا الاستثمار في أسهم شركات المرافق العامة والاتصالات والسلع الأساسية والطاقة.