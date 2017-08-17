تشير التوقعات إلى أن عدد الأجهزة المتوافقة مع تقنيات إنترنت الأشياء سيبلغ 20 مليار جهاز تقريبا بحلول 2020، ما يعني أن منازلنا ستكتظ خلال فترة وجيزة بالأجهزة المتصلة بالإنترنت، بدءا من الثلاجات الذكية وآلات صنع القهوة وصولا إلى دمى الباربي.

وستتيح الهواتف الذكية للمستخدمين الولوج بسلاسة وسهولة إلى الكثير من تلك الأجهزة، ولكن هذه الطريقة ستنطوي للأسف على ثغرات تمهد الطريق أمام استغلال المعلومات ومكامن الضعف الأمني للأجهزة والهواتف الذكية.

وفي هذا السياق، تسلط «إسيت» للأمن الرقمي والبرمجيات الأمنية الاستباقية وحلول الحماية، الضوء على المخاطر الرئيسية الناجمة عن استخدام الهواتف والأجهزة الذكية:

التصنيع الذكي

قد تواجه الشركات مخاطر على نطاق أوسع، فلنتخيل مدى الأضرار المحتملة عندما يستطيع قراصنة الإنترنت استغلال شبكات التصنيع المرتكزة على تقنيات إنترنت الأشياء، حيث يواصل قطاع التصنيع الذكي تحقيق مزيد من التقدم بالتوازي مع التنامي المستمر لمستويات التعاون بين الإنسان والآلات.

وبات بالإمكان اليوم ربط عمليات التصنيع بشبكة الإنترنت لتعزيز مستويات الكفاءة وتشخيص المشكلات بشكل فوري وضمان الاستجابة السريعة للأخطاء، ولكن الهواتف الذكية قد تتسبب بظهور بعض الثغرات ومكامن الضعف في هذا السياق.

المدن الذكية

أصبحت المدن التي نعيش فيها أكثر ذكاء من ذي قبل، وذلك بالتوازي مع تطور الحياة في مـنازلنا نتيجة الاستعانة بالأجهزة المتصلة بالإنترنت.

إذ يمكن للمجالس المتخصصة اليوم تسخير البيانات الضخمة للمساعدة على اتخاذ قــرارات مستنيرة بشأن تخطيط التطبيقات، ومراقبة استخدام الطاقة، وحتى تعزيز مستويات السلامة العامة والاستجابة لحالات الطوارئ.

ورغم أن ذلك يمثل خبرا سارا، فإن بعض البيانات التي يتم جمعها قد تكون عرضة لاستغلال مجرمي الإنترنت عن طريق هواتفنا الذكــية نفسها.

ونعتقد أن تنامي مستويات الذكاء والحلول المتقدمة في المدن سـيترافق بطبيعة الحال مع استخدام مزيد من أنظمة الحاسوب، وبالتالي سيتسع نطاق الوصول إلى البيانات المهمة التي تجمعها تلك الأنظمة.