المخزونات الأميركية انخفضت 9.2 ملايين برميل منتصف أغسطس

الدولار القوي يضغط على أسعار النفط سجلت أسعار النفط ارتفاعات أمس بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية على الرغم من أن فائض الإمدادات بوجه عام مازال يكبح الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51.06 دولارا للبرميل بزيادة 23 سنتا أو ما يعادل 0.45% عن سعر الإغلاق السابق، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 47.71 دولارا للبرميل بارتفاع 16 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الأميركية انخفضت 9.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس إلى 469.2 مليون برميل وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 3.1 ملايين برميل.

لكن مخزونات البنزين زادت 301 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل، وعلى نطاق أوسع، يقول المحللون إن وفرة الإمدادات تمنع الأسعار من الارتفاع أكثر.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ومنتجون مستقلون مثل روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير من العام الحالي ومارس 2018.

لكن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي الذي زاد بنحو 12% منذ منتصف 2016 إلى 9.42 ملايين برميل يوميا يبدد أثر معظم هذا الخفض.

وأفادت أرقام معهد البترول بانخفاض مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات كانت لانخفاض قدره 572 ألف برميل.

وقال فيل فلين المحلل لدى «برايس فيوتشرز جروب» في شيكاغو ان الدولار القوي والقلق بشأن الطلب الصيني والأحجام الضعيفة عوامل تؤثر بشكل كبير على مسار اسعار النفط.

وارتفع الدولار على نطاق واسع مع قيام المتعاملين بتصفية المراهنات على انخفاض العملة الأميركية والتي أعقبت تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية وبيانات تضخم غير مشجعة.

وقال المحللون إن المستثمرين عادوا إلى الدولار متشجعين بتوقف حرب التصريحات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتأثرت أسعار النفط أيضا بأنباء تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير الصينية في يوليو.

وقال المحللون إن التراجع فاق التوقعات مما أدى إلى تفاقم المخاوف من انحسار الطلب الصيني على النفط بفعل تخمة المعروض من منتجات الوقود المكررة.