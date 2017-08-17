جاليجان: الحملة لاقت نجاحاً كبيراً وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد

أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 120 فائزا محظوظا خلال 120 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري حتى 500 دينار حدا أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها الى 12 ألف دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني ما زالت بانتظار سعيد الحظ.

هذا، وقد فاز في السحب الثاني عشر كل من: ابرار سعد عبدالرحمن الجمعة، حمد تيسير شمروخ الشمري، براك عادل ربيعه الربيعة، نوال عبدالله معلي المطيري، دلال فهاد فهد المطيري، هيفاء عباس صالح العتيبي، عامر خالد منصور العجمي، نجود خليفة سفر الديحاني، نواف توفيق علي بويابس، نايف عطا الله علي المطيري.

وقد صممت هذه الحملة خصوصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب، ما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار وحتى 12 الف دينار كما شملت الحملة 11 سحبا أسبوعيا ربح فيها 110 فائزين راتب نصف شهر يصل بحد أقصى الى 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان: «ان حملة (امسح واربح) لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها».

وأوضح أن الحملة صممت لتمنح كل عميل بفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن حتى 5.000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.