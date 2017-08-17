4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار للرابح

أجرى البنك الأهلي المتحد في السادس عشر من شهر أغسطس الحالي السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، وهو برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين، حيث يتيح لعملاء حساب الحصاد الإسلامي الدخول في السحب على 26 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبرى بقيمة 25 الف دينار، بالإضافة إلى 25 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار، فضلا عن 4 جوائز ربع سنوية بقيمة 250 الف دينار للرابح والذي يمكنه تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج أو امتلاك المنزل والسيارة التي طالما حلم بها.

وبهذه المناسبة، قال البنك الأهلي المتحد: «إننا بهذا السحب نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد الإسلامي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العملاء الفائزين إلى أكثر من 1300 فائز سنويا».

وقد أسفر السحب الأسبوعي عن حصول أحمد علي حسين على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 25 الف دينار.

بالإضافة إلى حصول 25 فائزا على 1000 دينار لكل رابح كالتالي: امل عبدالرحيم بهبهاني، خليل علي حجي، منال خلف، وسمية العجمي، الطاف فيصل السنافي، علي عبدالرحمن البدر، انوار محمد زيد، ليلى مبارك الوزان، حسين محمود عبدالله، سهيل أحمد أمان الله، سليمة مرزوق الظفيري، علي محمد كايد، ميرزا جليل أحمد، هدية البذالي، ابراهيم الفيلكاوي، رائد جاسم راشد، محمد ساجد ابراهيم، عبدالرحمن بدر الوادي، عبدالرحيم يوسف، احمد علي الحوالة، عبدالنبي اسماعيل علي، عبدالله صالح جناحي، محمد سعيد، محمد عبدالجليل ابراهيم، عبدالحسين عمران احمد.

وتتلخص شروط الاستفادة من السحوبات على جوائز حساب الحصاد الإسلامي في فتح الحساب بقيمة 100 دينار،، علما أن عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد علي الجوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.

وأضاف البنك: «هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد والمضاف إلى برنامج الجوائز للاستفادة من فرص الفوز الكبرى التي يقدمها البنك الأهلي المتحد».