محفوظ: نسعى إلى اتباع أحدث المعايير التقنية لتمرير المعاملات المصرفية بسهولة ويسر

حصل البنك التجاري الكويتي للسنة الخامسة على التوالي على جائزة التميز في خدمة التسويات المباشرة للمدفوعات المالية للعملاء (STP) لعام 2016 من «سيتي بنك»، وهو ما يعد تقديرا رفيعا لكفاءته التشغيلية، حيث حقق البنك مستوى عاليا من الدقة يتجاوز 95% في خدمة التسويات المباشرة للمدفوعات المالية للعملاء (STP)، وذلك فيما يتعلق بتمرير المدفوعات المالية والتجارية.

وتعد خدمة التسويات المباشرة للمدفوعات المالية للعملاء (STP) أحد المعايير المطبقة بشأن تمرير المدفوعات المالية باستخدام وسائل ونظم التكنولوجيا الحديثة في تمرير المدفوعات الإلكترونية والتي تساهم في تخفيض التكلفة وتوفير الوقت المستغرق في تمرير المدفوعات المالية، إضافة إلى الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية تلك المدفوعات.

وفي تعقيبها على حصول البنك على هذه الجائزة، قالت رئيسة الجهاز التنفيذي بالبنك التجاري الكويتي - إلهام محفوظ: «نسعى في البنك التجاري دوما إلى اتباع أفضل وأحدث المعايير التقنية التي تضمن تمرير المعاملات المصرفية بسهولة ويسر وبنسبة دقة عالية، وهو ما من شأنه تقليل الأخطاء اليدوية».

وتابعت محفوظ مبينة ان حصول البنك على مثل هذه الجوائز من مؤسسات مصرفية مرموقة ولأعوام متتالية إنما يؤكد كفاءة العمليات التشغيلية للبنك وحرصه على توظيف أفضل التقنيات المرتبطة بتمرير العمليات.

ومن المعروف ان جائزة «سيتي بنك» بشأن التسويات المباشرة للمدفوعات المالية للعملاء (STP) تمنح إلى مجموعة مختارة من المؤسسات المالية الرائدة حول العالم والتي تقدم خدمات دولية متميزة فيما يتصل بتمرير المدفوعات الإلكترونية ذات الصلة بالتسويات المباشرة للمدفوعات المالية للعملاء (STP) وتتماشى مع المعايير الصارمة المرتبطة بدقة أعمال التراسل المصرفي وتمرير المدفوعات المالية الإلكترونية.