صبحي: المعرض يعمل على مزيد من التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار

تحت رعاية الشيخة شيخة العبدالله، يقام المعرض والملتقى الكويتي ـ الاماراتي بدبي خلال الفترة من 19 الى 23 نوفمبر المقبل بدبي، ويأتي هذا الملتقى تماشيا مع دعوة البلدين الشقيقين لمزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات الاستثمارية والتجارية والعقارية والاعلامية والثقافية والذي يشارك فيه العديد من الجهات والوزارات التي تجسد قيمة الشراكة والتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة في البلدين.

عن هذا الملتقى، قال المدير التنفيذي لشركة «سكاي كويت» للمعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لهذا الحدث، رأفت صبحي، ان المعرض والملتقى يعمل على مزيد من التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية والاعلامية بين البلدين.

واكد صبحي ان هذا الملتقى يعتبر فرصة كبيرة للتأكيد على حجم التعاون المشترك والبروتوكولات والاتفاقيات مثل التعاون بين وزارتي الخارجية بالبلدين في مجال العلاقات الثنائية وكذلك بين غرفتي التجارة والصناعة والتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة وهناك ايضا برنامج للتعاون في مجال المكتبات والثقافة والفنون مما يوضع مدى التعاون المشترك.

كما اشارت المستشارة الاعلامية لـ «سكاي كويت» ماري عزيز على اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات كمعارض ومؤتمرات لما لها من ايجابيات في عرض كل ما هو جديد وزيادة التواصل والتفاعل بين الشعوب والعمل على تنشيط الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والفكرية، كما ان دبي والكويت يتميزان بمكانة مميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولديهما ارضية خصبة للاستثمار وجذب رجال الاعمال، لذا وجهت الدعوة الى رجال الاعمال من البلدين للمشاركة.

واخيرا، توجه صبحي بالشكر للشيخة شيخة العبدالله على رعايتها وحضورها لهذا الملتقى مما يضفي اهمية كبيرة ويساعد رجال الاعمال والشركات الاستثمارية على المشاركة والتعاون.