سيارة مفعمة بالقوة الرياضية مع قدرات معززة

تقدم شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات إنفينيتي في الكويت، عرضا خاصا على «إنفينيتي QX70» السيارة الفاخرة التي تجمع بين الأناقة المتألقة والأداء الرفيع، لمدة يومين فقط.

العرض الحصري سينتهي في 19 أغسطس 2017 حيث يتيح للعملاء استكشاف ميزات التصميم الفريدة من نوعها التي تدمج بين السيارة الرياضية وسيارة الدفع الرباعي.

وتتمتع «إنفينيتي QX70» من فئة الكروس أوفر بتصميمها الجريء وبأسلوبها الأيقوني، سيارة مفعمة بالقوة الرياضية مع قدرات معززة.

تعزز العجلات من سبائك الألومنيوم قياس 02 بوصة الأبعاد الموحية بالقوة في QX70.

ولكنها صنعت أيضا لتحقق استجابة أكثر كفاءة في عملية التحكم.

وتقلل التركيبة التصنيعية الأقل وزنا بشكل كبير من الوزن وتساهم في تسريع عملية الانعطاف.

وتتميز الأضواء بتقنية LED إضاءة أسرع واستهلاك مخفض للطاقة.

ويمنح العملاء اختيار السرعة والمسافة التي يرغبون فيها، فالسيارة تلقائيا تعدل السرعة ضمن الحركة المرورية البطيئة.

كما ان المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التحكم بالمناخ الهواء البارد أو الدافئ من خلال ثقوب صغيرة لكي تصل إلى مناطق الراحة.

ويعيد تدوير الهواء النقي في المقصورة الداخلية.

ولضمان أقصى مستويات الراحة، حزام الأمان من الأشياء القليلة التي تلمسها دائما ولذلك استخدمنا نسيجا أكثر ليونة ونعومة بنسبة 20% مقارنة بالأقمشة القياسية المعروفة.

ويمثل المحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.7 ليترات يولد قوة 329 حصانا وبناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات مع مفاتيح نقل الحركة والتقنية التي تلائم بين عملية النقل إلى سرعات أدنى وبين سرعة دوران المحرك.