استضاف بيت التمويل الكويتي «بيتك» في نادي «بيتي» في فرع الفيحاء أطفال نادي الأميرات من سن 6-12 سنة ضمن إطار نشر الثقافة المصرفية الإسلامية ورفع مستوى النضج في أهمية وفوائد الادخار لدى شريحة الأطفال والتعريف بخدمات ومنتجات «بيتك»، بما يؤكد الاهتمام بتطوير مدارك الأطفال والطلبة، ليكونوا أفضل تعاملا مع مسؤولياتهم المالية في المستقل.



وقام فريق من موظفات «بيتك» بشرح أساسيات العمل المصرفي، وفكرة تأسيس «بيتك» والتعريف بالفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، وطبيعة عمل الفروع وكيفية استقبال العميل والتعامل معه، والتعرف إلى أفضل الأساليب في إدارة القيمة الشرائية وتوفير المال، بالإضافة الى شرح عن أقسام البنك وإداراته.



كما استعرضت موظفات «بيتك» للطلبة خدمات ومنتجات «بيتك» التي يقدمها مع التأكيد على أهمية الادخار والاستثمار وتوضيح قيمة الادخار في بناء المستقبل وتحديد الخطط المستقبلية للأطفال كون الادخار قيمة أساسية مهمة في حياة الفرد والمجتمع، وذلك بشرح تفاصيل حساب «بيتي» للأطفال، حيث يعتبر «بيتك» ان الأطفال هم ركيزة من ركائز المستقبل، ويهدف إلى تزويدهم ببرامج وقنوات اتصال خاصة تساهم في بناء ثقافة مصرفية متميزة وخلق ولاء مستمر مع البنك تكسب الأطفال الخبرات وتعزز من روح التواصل والتفاعل.

ويحرص «بيتك» على استضافة وفود من المدارس والمعاهد التعليمية تضم طلاب وطالبات للتعريف بأهمية العمل المصرفي، بالإضافة إلى إبراز مزايا الخدمات والمنتجات التي يقدمها والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع.