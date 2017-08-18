تمثل الوجهات الاوروبية على شبكة فلاي دبي خيارات واسعة ومتنوعة للمسافرين لقضاء عطلة عيد الاضحى حيث تلائم هذه الوجهات توجهات مختلف شرائح المسافرين.

وتعد أوروبا مسقط رأس الحضارة الغربية، وتشتهر بتاريخها العريق وتراثها الثري وأماكنها الطبيعية الكثيرة.

وتوفر للزائر تجارب مغامرة واسعة وفرصا لاكتشاف مجموعة من أكثر الأماكن التاريخية سحرا.

ويمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع بنزهات رائعة سيرا على الأقدام في المناطق الجبلية الشاسعة، كذلك يستطيع عشاق الطعام أن يتذوقوا الكثير من الأطباق التي تشتهر بها هذه المدن.

وتمتلك الناقلة شبكة وجهات في اوروبا تغطي العاصمة التشيكية براغ وبرتسلافا السلوفاكية وبوخارست الرومانية وصوفيا في بلغاريا وبلغراد في صربيا والعاصمة البوسنية سراييفو اضافة الى سكيبي في ماسدونيا وتيفات في مونتنجرو فضلا عن وجهاتها في كل من جورجيا واذربيجان.



كما توفر فلاي دبي للباحثين عن عطلة العيد خيارات متنوعة لقضاء افضل الاوقات مع العائلة والاصدقاء واستكشاف المعالم الثقافية والتاريخية لهذه المدن والجمال الطبيعي الذي يحيط بها وذلك ضمن شبكة الناقلة التي تغطي اليوم اكثر من 95 وجهة في 44 بلدا حول العالم.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي حمد عبيدالله: «تمثل عطلة العيد والتي تأتي هذا العام ضمن العطلة الصيفية فرصة مثالية لمسافرينا لاستكشاف المزيد من المدن والوجهات الجديدة ضمن شبكة فلاي دبي الواسعة والتزام الناقلة بتوفير خيارات وفرص اكبر للسفر والتمتع بإجازة العيد».

واضاف: «تسير فلاي دبي رحلات منتظمة الى عدة مدن داخل القارة الاوروبية وهي خيارات تلائم مختلف احتياجات المسافرين سواء الباحثون عن الشواطئ او المدن التاريخية او التسوق والترفيه العائلي حيث يرتفع الطلب على السفر الى اوروبا وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي».

وتعد فلاي دبي خيارا مثاليا للمسافرين بفضل شبكة وجهاتها الواسعة ورحلات الربط التي توفرها عبر مطار دبي الذي يعد اليوم مركز عالميا للطيران.

وكانت فلاي دبي قد اضافت لاول مرة هذا العام ثلاث محطات صيفية جديدة لمسافريها وهي مدن باتومي في جورجيا وغابالا في اذربيجان وتيفات في مونتنجرو.