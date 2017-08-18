ارتفعت أسعار النفط امس معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة. حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.3% عن الإغلاق السابق لتصل إلى 50.44 دولارا للبرميل.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات أو 0.1% إلى 46.84 دولارا للبرميل.



وتأتي تلك المكاسب الطفيفة عقب تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وقال المتعاملون إن السوق يتحرك داخل نطاق ضيق حيث يدعمه تراجع مخزونات الخام بينما تنال منه زيادة الإنتاج.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أمس الأربعاء تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13% عن مستويات الذروة المسجلة في مارس إلى 466.5 مليون برميل.



والمخزونات الآن أقل عنها في 2016.

وقال وليام أولولين المحلل لدى ريفكين الأسترالية للأوراق المالية: «إذا استمر تراجع المخزونات بهذه الوتيرة فستنزل عن متوسط 5 سنوات في غضون شهرين تقريبا».

وأضاف: «وتيرة التراجعات تنبئ بأن تخفيضات إنتاج أوپيك تحدث أثرا لكن أسعار النفط الحالية تشير إلى أن السوق متشككة في فرص استعادة التوازن بسوق النفط في المدى الطويل».