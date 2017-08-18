مصروفات النصف الأول شكلت ٤٣% من المقدر لـ٢٠١٧

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن انخفاض عجز الميزانية السعودية إلى أقل من النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، «إيجابي» للتصنيف السيادي للمملكة.

وأشارت موديز بحسب «العربية» في تقرير لها إلى أن العجز البالغ 72 مليار ريال يشكل 37% فقط من العجز المتوقع في الميزانية التقديرية للعام بأكمله، والبالغ 198 مليار ريال.

لكن في المقابل، لفتت الوكالة إلى أنه سيكون من الصعب على الحكومة تحقيق الرقم المستهدف للإيرادات النفطية بنهاية العام، والبالغ 480 مليار ريال في حال استقرار أسعار النفط ومستويات الإنتاج عند المستويات الحالية.

وبينت «موديز» أن مصروفات النصف الأول شكلت 43% من مجمل المصروفات المقدرة للعام بأكمله، ما يرجح أن يبقى الإنفاق للعام بأكمله دون تقديرات الميزانية.

وتراجع عجز الميزانية في الربع الثاني من العام بمقدار الخمس مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي في ظل ارتفاع الإيرادات على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.



وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام 163.9 مليار ريال سعودي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين قفزت إيرادات النفط 28%لتسجل 101 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الإنفاق بواقع 1.3% ليسجل 210.4 مليارات ريال في الربع الثاني من العام.