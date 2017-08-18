قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية القابضة علي البغلي ان الشركة نجحت في تسوية التزامات ما قيمته 6.3 ملايين دينار من بعض الانشطة الاستثمارية التي نفذتها اضافة الى تسويات مع حاملي السندات.

وقال البغلي خلال الجمعية العمومية التي اقيمت امس ان الشركة تعكف حاليا على التفاوض مع عدد من الدائنين المحليين الآخرين للوصول الى حلول رضائية معهم عبر استخدام بعض الاصول المتاحة للتوصل الى تسويات مع الدائنين، مبينا انه على يقين من اتمام خطط التسوية خلال الاشهر المقبلة.

وذكر ان «الأهلية» قامت بإبرام اتفاقية مقايضة لبعض الاصول في عام 2016 والتي من خلالها تخارجت من استثمارها في الشركة الأهلية للكيماويات وفيوتشر فايبر تكنولوجي ومركز دبي ويلنيس سنتر محققة ارباحا بلغت 5 ملايين دينار.

واشار البغلي الى ان الشركة تمكنت من انهاء السنة بإجمالي موجودات بلغ 137.420 مليون دينار وبلغ صافي الربح 2.1 مليون دينار بربحية سهم 2.5 فلس بالاضافة الى تحقيق عائد ربح جراء تخفيض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 24% الامر الذي بلغت معه النسبة التراكمية لتخفيض التكاليف الى 62%منذ عام 2010.

وقد صادقت الجمعية العمومية على كل بنود جدول الاعمال في عدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2016 واخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة وابراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية والموافقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.