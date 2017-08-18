سجلت أسعار برميل النفط الكويتي ارتفاعا في تداولات الاربعاء الماضي بنحو 24 سنتا ليبلغ 47.65 دولارا للبرميل مقابل 47.41 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء وفقا لبيانات مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا، استقرت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات أميركية تراجعا كبيرا في مخزونات الخام لكن مع زيادة في الإنتاج ليصل إنتاج الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين. واستقر خام برنت دون تغير عند 50.27 دولارا للبرميل، ونزل الخام الأميركي الخفيف خمسة سنتات إلى 46.73 دولارا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع المخزونات الأميركية من النفط الخام بنحو 13%.