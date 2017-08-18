قالت الشركة الكويتية للاستثمار إن أرباحها الإجمالية من مبادلة استثمارات مع مجموعة جي إف إتش المالية تقدر بحوالي 1.28 مليون دينار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أن إعادة تدوير رصيد احتياطي القيمة العادلة الخاص بالاستثمارات المشار إليها ترتب عليه أرباح إضافية بالنتائج المالية بمبلغ 755.52 ألف دينار.

وأشارت «الكويتية للاستثمار» إلى أن الأرباح والمعترف بها عن المبادلة ستظهر ضمن نتائج الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت «الكويتية» في الإفصاح السابق إن تفعيل عملية المبادلة مقابل اسهم عددها 32.25 مليون سهم بقيمة 0.5 دولار للسهم في زيادة رأسمال مجموعة جي إف إتش المالية.

وفي بيان آخر، قالت الشركة الخليجية المغاربية القابضة، إنه تم تخصيص عدد 2.3 مليون سهم تقريبا في مجموعة جي إف إتش المالية، الناتجة عن مبادلة استثمارية مع الأخيرة.

وكانت الشركة أعلنت مطلع الأسبوع، أنها تلقت عرضا نهائيا من قبل مجموعة جي إف إتش المالية للتخارج من كامل استثمارها في أحد مشروعات البنية التحتية، وهو مشروع بوابة المغرب.