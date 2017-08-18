معدل السيولة يتحسن تدريجياً ويرتفع لـ 18.5 مليون دينار

المؤشرات الوزنية تواصل المكاسب مدفوعة بنشاط الأسهم القيادية شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت نشاطها الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث استمرت مؤشرات السوق الثلاثة في الاتجاه الصاعد خاصة على مستوى المؤشرات الوزنية، فضلا عن السيولة التي يتم ضخها للسوق مقارنة بفترات سابقة.

وحققت البورصة مكاسب رأسمالية على مدار آخر أسبوعين منذ أن كشفت المجموعة المالية هيرميس في تقرير لها عن توقعات بترقية بورصة الكويت لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وبلغ حجم مكاسب القيمة الرأسمالية في أسبوعين نحو 815 مليون دينار ما يعادل 2.7 مليار دولار.

وأدى استمرار تحرك مديري المحافظ والصناديق على الأسهم القيادية ذات الأنشطة التشغيلية لبناء مراكز استثمارية لاستمرار نشاط مؤشرات البورصة، خاصة في ظل التركيز على الأسهم المرشحة للانضمام لمؤشر فوتسي في الشهر المقبل، حال ترقية بورصة الكويت.

ومن العوامل المحركة للسوق أيضا في الوقت الراهن، تحرك العديد من المستثمرين سواء محافظ وصناديق أو أفراد على سهم زين، وذلك منذ الكشف عن توقيع اتفاقية بيع 425.7 مليون سهم خزينة تمثل 9.8% من كامل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع إلى الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» بسعر 600 فلس للسهم وبقيمة إجمالية 255 مليون دينار، وهو ما تفاعلت معه البورصة بشكل ملحوظ منذ تعاملات الخميس الماضي.

وتصدر سهم زين قيمة التداولات بالبورصة في أغلب تعاملات الأسبوع، وحقق السهم ارتفاعا منذ الإعلان عن بيع أسهم الخزينة، تجاوز 50 فلسا بنسبة 13% ليقفز لأعلى مستوياته منذ نحو 7 أشهر تقريبا ببلوغه 508 فلوس.

وسجلت سيولة البورصة ارتفاعا كبيرا على مستوى التعاملات الأسبوعية بنسبة 37%، حيث بلغ إجمالي السيولة الأسبوعية التي تم ضخها بالسوق نحو 93 مليون دينار بمتوسط يومي 18.5 مليون دينار، وذلك ارتفاعا من 68 مليون دينار بمتوسط يومي 14 مليون دينار في الأسبوع الماضي، علما ان السيولة تشهد تحسنا نسبيا في الفترة الأخيرة، حيث كانت قاصرة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي على 9 ملايين دينار فقط.

وارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة 1.1% محققة نحو 320 مليون دينار مكاسب، وذلك ببلوغها 28.946 مليار دينار ارتفاعا من 28.627 مليار دينار، وبذلك ارتفعت مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام إلى 11%.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6%، محققا 41 نقطة مكاسب ليصل المؤشر إلى 6886 نقطة.

٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة 1.2% بتحقيق 5 نقاط مكاسب ليصل إلى 425 نقطة.

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8%، محققا 8 نقاط مكاسب ليصل إلى 968 نقطة.