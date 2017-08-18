أوضح وزير النفط عصام المرزوق انه منذ بداية أزمة بقعة الزيت والوزارة تتبع الشفافية مع المواطنين ووسائل الإعلام ويتم توضيح الأمور وتطوراتها أول بأول، مشيرا إلى أنه تم أخذ عينات منذ اليوم الأول إلا أن التحاليل لم تظهر حتى الآن لكي نعرف المصدر.



وأشار إلى الى أنه تم الطلب من الدول المجاورة لتزويدنا بأي بلاغات بخصوص الموضوع، وقد نفت السعودية وجود أي تسربات في المنطقة الجنوبية وكذلك الجانب الإيراني، حيث أبلغنا الوزير الإيراني أمس بأنه لا توجد اي تسربات من الجانب الإيراني أو من ناقلات النفط.



مضيفا: مازلنا بانتظار صور الأقمار الاصطناعية وتحليلها حتى نعرف بالضبط مصدر هذه البقع ومن أين أتت.



وفيما يخص أثرها على المياه قال المرزوق: الحمد لله ليس هناك تأثير على المياه لأنه تمت محاصرة البقع في مكان معين وحصر الضرر في أقل بقعة، مبينا ان العمليات ما زالت مستمرة على مدار الساعة.