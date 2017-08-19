زادت شركة أولاد اسماعيل دشتي وشركاهم للتجارة والمقاولات من حصتهم في ملكية شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «الرابطة» الى 9.44% بزيادة تقارب 0.9% مقارنة بملكيتها السابقة البالغة 8.6% وذلك بحسب التقرير اليومي للتغيرات في الافصاح عن المصالح ببورصة الكويت.

تتوزع هيكلة ملكية كبار الملاك الذين تزيد ملكيتهم على 5% في شركة الرابطة بين مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات بنسبة ملكية 14.07% تليها شركة سكيلر جروب للتجارة العامة والمقاولات بنسبة 10.41% ثم اقل كبار الملاك ملكية وهي شركة اولاد اسماعيل دشتي بنسبة 9.44%.