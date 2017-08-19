أصبح العمل غير المنتظم وغير المرتبط بعقد تقليدي واقعا جديدا في سوق العمل مع انتشار تطبيقات مثل «أوبر» مما لا شك فيه هو أن الخدمات التي تقدمها شركات مثل بلو وديليفرو مفيدة للمستهلك، ولكن السؤال يكمن فيما إذا كانت هذه الشركات تخلق فرص عمل توفر راتبا عادلا وضمانات وظيفية كافية، وتبين تلك الشركات أن العمل المستقل جذاب للعاملين نظرا لمرونة مواعيد العمل واستقلالية تنفيذ المهام.

يعمل 162 مليون شخص في أوروبا والولايات المتحدة في سوق العمل المستقل المعروف بالـ «gig economy» ليمثل هؤلاء ما بين 20 و30% من القوى العاملة بحسب تقرير لشركة الاستشارات «ماكينزي»، فعلى سبيل المثال، أسست السيدة فيونا مكلنتوش شركة بلو منذ 4 سنوات لتوفير خدمات تجميل سريعة في أي مكان وفي أي وقت، يمكن حجزها من خلال منصة إلكترونية أو تطبيق على الهاتف الذكي.

ويعمل لدى بلو حاليا 22 موظفا دائما و350 موظفا حرا أو ما يعرف بـ «freelance» يعملون على أساس نظام العمولات ويشكلون جزءا من الـ gig economy.

ولكن الوظائف المستقلة لا توفر مزايا العمل الدائم من حد أدنى للأجور، أو راتب شهري مضمون، أو إجازات مرضية، أو تأمين صحي.

وهذا ما يصفه الخبراء بـ «المرونة المحدودة» بمعنى أن العامل يتحمل عبئا كبيرا لعدم معرفته بتوقيت الطلبية القادمة ولا يمكنه ضمان راتب محدد، لذا فضلت شركة «laundrapp»، التي توفر خدمة غسل وكي الملابس عبر تطبيق إلكتروني، تعيين موظفين دائمين.

وبحسب التقديرات يعمل 5 ملايين عامل في «gig economy» في بريطانيا.

بناء عليه، ينصح تقرير حكومي بخلق فئة جديدة من العمل تدعى dependent contractor أو شخص متعاقد يتمتع ببعض الضمانات مثل حد أدنى للأجر وإمكانية التقدم الوظيفي.

من جانبها، رحبت «أوبر» بالمزيد من الوضوح حول فئات التوظيف المختلفة، لافتة إلى أنها أدخلت مزايا جديدة منها تأمين ضد المرض والحوادث، وتعمل حاليا على إدخال نظام للإكرامية الإلكترونية وتعويضات لوقت الانتظار.

ولكن شركة توصيل الوجبات «ديليفيرو» حذرت من أن زيادة القيود في الـ gig economy قد تضر النمو في هذا القطاع.

من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى زيادة القوة العاملة المستقلة حول العالم خلال السنوات المقبلة مع إقبال عدد أكبر من العاملين على الوظائف غير المنتظمة، لذا يشدد الخبراء على أهمية تحديث قوانين العمل وقوانين حماية الموظفين لتتماشى مع التطورات الجديدة التي يحملها سوق العمل المستقل.

ويمثل جانبا آخر من الاقتصاد المتميز بسوق عمل مرن في القوانين والتنظيمات الجديدة التي تساعد على بدء بزنس جديد من المنزل دون الحاجة الى العديد من المباني والتراخيص والتجهيزات والتي تعوق انطلاق العديد من الأفكار المبادرة التي يمكن لها ان تتحول لاستثمار كبير في المستقبل يساعد في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وهو ما شهدته الكويت مؤخرا بإطلاق رخص العمل الحر متناهية الصغر والتي تسمح ببدء أعمال من المنزل دون الحاجة الى تعقيدات بدء العمل التقليدي في الماضي.