قال المتحدث الرسمي للقطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد إنه لم يتم رصد أي بقع نفطية جديدة بعد انتهاء المسح البحري والجوي وبعد تمشيط الشريط الساحلي من قبل القطع البحرية من رأس الزور إلى جون الكويت ومن الفنيطيس مرورا بالجزر إلى رأس السالمية بالاستطلاع الجوي.

وأكد الشيخ طلال الخالد في تصريح صحافي أمس، الانتهاء من تنظيف البقع النفطية المتجمعة في معظم المناطق المتأثرة، منها منطقة مآخذ لمحطة الزور الجنوبية بعد وضع خطة عمل لحمايتها وتطويقها، كما تم الانتهاء من تنظيف المنطقة المحيطة بمحطة الزور الشمالية لوزارة الكهرباء والماء.

وأضاف أن الفرق المختصة لا تزال تقوم بالزيارات التفقدية لبقية المناطق المتأثرة لمتابعة التطورات وسير أعمال التنظيف وأخذ الإجراءات الاحترازية الواجبة لاحتواء هذه الأزمة.

وأشاد بدور فريق الطوارئ للقطاع النفطي بالتنسيق مع الجهات الأخرى وبالجهود المستمرة في مراقبة وتقييم الوضع بعد نشر القطع البحرية على امتداد المناطق الساحلية وبكل الجهود الحثيثة المبذولة من فريق القطاع النفطي وجهات الدولة الأخرى لاحتواء البقع النفطية والسيطرة عليها حفاظا على أمن وسلامة المنشآت الحيوية للبلاد.