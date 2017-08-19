ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بعدما لمح مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع بوتيرة أبطأ من المتوقعة، بينما صعد البلاديوم إلى مستوى جديد هو الأعلى في 16 عاما بدعم قوة أداء أسواق المعادن الصناعية.

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي إنه يريد رؤية دلائل على أن التضخم سيرتفع إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في الأمد المتوسط كي يدعم رفع أسعار الفائدة مجددا.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي في منيابوليس إنه ما زال لا يرى ضرورة ملحة لرفع أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الذي عقد في 25 و26 يوليو أن صناع السياسات يرغبون في الإحجام عن رفع الفائدة مجددا إلى حين يتضح أن معدلات التضخم الضعيفة مؤقتة.

ويتأثر الذهب بارتفاع أسعار الفائدة لأن رفعها يعزز عوائد السندات ويزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يدعم الدولار المقوم به المعدن.

وانخفض الدولار وعائد السندات بعد نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي لكنهما عوضا بعض خسائرهما.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1286.44 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.7% لتبلغ عند التسوية 1292.40 دولارا للأوقية.

وصعد البلاديوم 1.1% إلى 923.8 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 930 دولارا للأوقية.

وقال دومينيك شنايدر من يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونغ كونغ إن البلاديوم، الذي يستخدم في صناعة السيارات، ارتفع اقتفاء لأثر موجة صعود قوية في المعادن الصناعية مثل النحاس والألمنيوم خلال الاسبوع الماضي.

وتراجعت الفضة 0.5% إلى 17 دولارا للأوقية في حين انخفض البلاتين 0.6% إلى 970.55 دولارا للأوقية.