أسهم «ريان إير» و«آي إيه جي» خسرت 3% بنهاية الأسبوع

سجلت أسهم شركات السفر الأوروبية تراجعات حادة في تعاملات ختام الأسبوع الماضي بعد هجوم دام في مدينة برشلونة السياحية.

وخلال ختام تعاملات الاسبوع انخفض مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 1% إثر خسائر للأسهم الآسيوية والأميركية الخميس الماضي.

وتصدرت أسهم السفر والترفيه خسائر القطاعات وانخفض مؤشر القطاع 1.4% وكانت أسهم شركات الطيران هي الأسوأ أداء.

وتراجع سهم شركة المطارات الإسبانية آينا 2% بعد هجوم الخميس الماضي الذي أودى بحياة 13 شخصا.

وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية في نسختها الإلكترونية، إن مؤشر «يورو ستوكس» الأوسع نطاقا للسفريات والترفيه تراجع بنسبة 2.3%، تزامنا مع خسائر عدد من الفنادق وشركات الطيران.

وأوضحت الصحيفة ان أسهم «ريان إير» هبطت بنسبة 3% عند 18.35 يورو، وخسرت «آي إيه جي»، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، نحو 3.1% لتصل إلى 605 بنسات، كما انخفضت أسهم «إيزي جيت» بنسبة 3.2% عند 12.59 إسترلينيا.

كما أشارت الصحيفة الى تراجع أسهم شركات الفندقة العالمي مثل «أكورد»، بنسبة 1% عند 39 يورو، وفقدت مجموعة الفنادق الإسبانية «ميليا» نحو 2.2%، بينما انخفضت مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» بواقع 1.5% عند 39.30 جنيها إسترلينيا، ما يجعلها أكبر المتراجعين في مؤشر «إيبكس» الإسباني.

وتراجعت أيضا شركات السياحة والترفيه منها «توماس كوك» التي انخفضت بنسبة 1.9%، كما فقد مؤشر سهم شركة «توي» حوالي 0.5%.

وتسببت العمليات الإرهابية المتكررة خلال السنوات الأخيرة في تكبد شركات السياحة والسفر خسائر كبيرة، خاصة مع توقف السياح عن السفر وسط مخاوف من تكرار الهجمات، فيما حذرت «توماس كوك» العام الماضي من أن الهجمات الإرهابية في باريس واسطنبول وبروكسل وغيرها من أنحاء أوروبا قد «أضعفت بشدة» الطلب على العطلات بالرغم من أن عائداتها وسعر أسهمها قد شهدت تعافيا منذ ذلك الحين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الاول الخميس هو الأسوأ في إسبانيا منذ تفجيرات قطارات مدريد عام 2004، وقتلت الشرطة الإسبانية 5 من المشتبه فيهم واعتقلت اثنين آخرين، فيما تواصل قوات الأمن تحرياتها.

يذكر ان الإدارة العامة للدفاع المدني في كاتالونيا أعلنت امس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الذي وقع في برشلونة مساء الخميس الى 14 قتيلا.