تقديم مجموعة واسعة من خدمات «الكونسيرج» المتميزة

أعلن بنك برقان عن تقديم خدمة توصيل العيادي مجانا لعملاء باقة بريميير المصرفية، وذلك بالتعاون مع شركة «قبلة» لخدمات «الكونسيرج»، حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده سواء المنزل أو مكان العمل بهدف تجنيبهم عناء الازدحام والذهاب إلى فروع البنك لتسلم العيادي.

ويمكن الحصول على هذه الخدمة عن طريق الاتصال والحجز على الرقم 22317755 أو عن طريق إرسال رسالة للحجز عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء علما بان هذه الخدمة متوافرة من 20 أغسطس حتى 29 أغسطس 2017.

ويهدف ايضا تعاون بنك برقان مع شركة «قبلة» بالكويت الى تقديم مجموعة واسعة من خدمات «الكونسيرج» المتميزة لعملاء باقة بريميير المصرفية التي تلائم احتياجات عملائه اليومية والتي تضم أكثر من 20 خدمة حصرية منها خدمات تنظيم حجوزات السفر والتوصيل من وإلى المطار والمساعدة في استخراج تأشيرات الدخول للدول (الفيزا) وخدمات شراء وتوصيل الهدايا، بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريع وخدمات حجز تذاكر المباريات والحفلات وخدمة دفع الرسوم المدرسية للأبناء وتأجير الليموزين للمناسبات وخدمة توفير العمالة المنزلية وخدمة حجوزات المطاعم وغيرها.

وتعد خدمة بريميير كونسيرج واحدة من باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على ابتكارها وتطويرها لتوفر أعلى معايير التميز لعملاء باقة بريميير المصرفية.