استمــرارا لعــروضـــه المتميزة خلال موسم الصيف والعطلات، أطلق البنك الأهلي المتحد لعملائه عرضا مميزا وحصريا لحاملي بطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، يمكنهم من الحصول على خصومات حتى 20% لدى مجموعة لاند مارك والتي تشمل العديد متاجر التجزئة الراقية مثل سنتر بوينت، وهوم سنتر، وماكس، ونيولوك، وأيكونك في الفترة من 15 أغسطس الجاري حتى 19 سبتمبر 2017 عند تسوقهم باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الألي من البنك الأهلي المتحد.

وتعليقا على هذا العرض المميز، صرح البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «نحرص دائما على تلبية تطلعات عملائنا الكرام وتحسين أسلوب حياتهم، من هذا المنطلق نقدم لهم هذا العرض الفريد الذي يمكنهم من شراء العلامات التجارية بسعر خاص حصري، وذلك في إطار المميزات التي يحصل عليها عملاء البنك الأهلي المتحد».

وأضاف البنك: «هذا العرض إضافة جديدة لمجموعة المكافآت والمزايا التي تعود على حاملي بطاقات البنك الأهلي المتحد، وتوفر مجموعة ضخمة من الخصومات لدى أكبر المحلات التجارية المعروفة في الكويت، ومن بين هذه المزايا برنامج نقاط اللآلئ الجذاب، وحملة استرد 100% من قيمة مشترياتك، والتي تسمح لحاملي بطاقات البنك الأهلي المتحد باسترداد حتى 100% من قيمة مشترياتهم بواسطة بطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية».