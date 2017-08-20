يتيح الحساب فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو الحصول على قرض من دون فوائد

رحب بنك الخليج في مقره الرئيسي بفهد عواد غدير الرحيلي، الفائز بجائزة السحب ربع السنوي الثاني لحساب الراتب والبالغة قيمتها 25 ألف دينار، وذلك يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2017، حيث كان في استقباله ممثلو الادارة العليا في البنك، لتهنئته وتسليمه الجائزة.

وكان السحب ربع السنوي الثاني لحساب الراتب من بنك الخليج قد أجري على الهواء مباشرة عبر برنامج «ربع الديوانية» الاذاعي على راديو اف ام 88.8 وذلك يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2017، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتعليقا على فوزه، قال الرحيلي: «أود أن أشكر بنك الخليج على منحي جائزة حساب الراتب للكويتين».

وقد صمم حساب الراتب الجديد خصوصا للعملاء الكويتيين ممن يحولون رواتبهم الى بنك الخليج للاستفادة من العديد من العروض المميزة.



ويتيح حساب الراتب للكويتيين فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو الحصول على قرض من دون فوائد، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله الى بنك الخليج عن 500 دينار للتأهل لهذه العروض فور تحويل رواتبهم الى بنك الخليج.

كما يحصل جميع العملاء الحاليين والجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم الى بنك الخليج على فرصة الدخول تلقائيا في السحوبات ربع السنوية للفوز بجوائز نقدية قيمة، تضم ثلاث جوائز ربع سنوية تبلغ قيمة كل منها 25 ألف دينار، بالاضافة الى السحب على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 ألف دينار في السحب الأخير.

وبامكان العملاء أيضا الحصول على مميزات أخرى تشمل بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية دون الحاجة لدفع الرسوم السنوية خلال العام الأول، مع امكانية الحصول على قرض تصل قيمته الى 70 ألف دينار أو قرض استهلاكي تصل قيمته الى 15 ألف دينار.

هذا، وسيقام السحب ربع السنوي الثالث لحساب الراتب على جائزة قيمتها 25 ألف دينار في 6 نوفمبر 2017، بينما سيقام السحب الأخير على الجائزة الكبرى والتي تبلغ قيمتها 250 ألف دينار في 8 فبراير 2018.