العبدالرزاق: البنك يحرص على تطوير رؤية تدريبية واضحة ومتكاملة

احتفل البنك التجاري بتخريج الدفعة الثالثة من موظفي خدمة العملاء، بعد أن أتموا تدريبهم بنجاح في أكاديمية التجاري بفرع الفيحاء. وبهذه المناسبة، قامت مدير عام إدارة الموارد البشرية منى العبدالرزاق بتقديم التهاني للمتدربين الذين أتموا تدريبهم بنجاح في مجال خدمة العملاء.

من جانبها، أشارت العبدالرزاق إلى أهمية التدريب والتطوير الوظيفي بالنسبة لموظفي التجاري، حيث يرى البنك ان الاهتمام بتدريب موارده البشرية يساهم في خلق جيل واعد من المصرفيين المدربين على أحدث التقنيات المتبعة في العمل المصرفي، مبينة ان أساليب التدريب المتبعة في أكاديمية التجاري لا تقتصر فقط على التدريب النظري، بل تشمل أيضا إشراك الموظفين الجدد في التدريب العملي على الأنظمة التي تحاكي تماما الأنظمة الموجودة في الفرع الافتراضي في الأكاديمية.



وأكدت العبدالرزاق ان البنك التجاري الكويتي يولي اهتماما كبيرا لتدريب موظفيه وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعمهم في مسيرتهم المهنية وتطوير معارفهم وصقل خبراتهم وإطلاعهم على أحدث النظم التكنولوجية المتبعة في خدمة العملاء لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.

وتابعت العبدالرزاق قائلة ان البنك يحرص على تطوير رؤية تدريبية واضحة ومتكاملة على الصعيدين العملي والشخصي بما ينعكس إيجابا على أداء الموظفين ومساراتهم الوظيفية ويحقق الأهداف الطموحة للبنك، مشيدة في الوقت ذاته بجهود إدارة البنك في الاستثمار في الكوادر الوطنية وزيادة نسبة الموظفين الكويتيين بالبنك.

وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم بالتدريب الذي حصلوا عليه في أكاديمية التجاري، مشيدين بأساليب التدريب المتطورة التي ساهمت بشكل كبير في صقل مهاراتهم في مجال خدمة العملاء.