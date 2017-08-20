تخول الحملة لعملاء البنك الحصول على جائزة شهرية بـ 500 دينار

انسجاما مع إستراتيجية بنك وربة نحو تعزيز البنية الرقمية له والخدمات المرتبطة بها، أطلق بنك وربة، البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت خدمة «وربة أونلاين» للهواتف الذكية والتي تخول عملاء بنك وربة من دخول السحب الشهري للفوز بمبلغ نقدا قيمته 500 دينار.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام بنك وربة بتطوير تطبيقه عبر الهواتف الذكية، حيث أصبح أكثر وضوحا للمستخدم وأكثر سهولة في الاستخدام ليكون إحدى القنوات الأساسية للعملاء لإنجاز معاملاتهم المصرفية بكل يسر وسهولة، لاسيما في ظل التوجه الذي يشهده العالم نحو استخدام الخدمات الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية بما يتماشى مع روح العصر والتقدم الرقمي الذي يشهده قطاع الصيرفة عالميا وبات مطلبا ملحا من العملاء لاختصار الوقت والجهد.

تمتد الحملة على مدار 4 أشهر انطلاقا من شهر أغسطس حتى شهر نوفمبر من العام الحالي بحيث سيتم في نهاية كل شهر إجراء سحب إلكتروني بحضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة وتتويج رابح واحد بمبلغ 500 دينار.

لذلك، كل ما على عملاء بنك وربة فعله هو التسجيل واستخدام تطبيق بنك وربة للهواتف الذكية لإنجاز معاملاتهم البنكية على اختلافها بحيث يحصل العميل على فرصة للربح عن كل مرة يقوم باستخدام التطبيق فيها، ما سيضاعف من فرص ربحه، علما أن تطبيق بنك وربة يخضع لأقصى المعايير الأمنية في مجال التكنولوجيا والتي توفر الحماية للمستخدمين، لذا يعتبر استخدام التطبيق لعملاء بنك وربة آمن.

ويقدم تطبيق بنك وربة للهواتف الذكية منظومة متكاملة من المعلومات والخدمات التي تجاوب على كل تساؤلات العملاء وتساعدهم على إتمام المعاملات المصرفية التي يرغبون فيها بسرعة وسلاسة عالية، ويشمل هذا شرحا وافيا حول الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك وربة، برنامج مكافآت بنك وربة، وخريطة لمواقع فروع بنك وربة وأجهزة الصرف الآلي، وبعض التطبيقات المفيدة للعملاء كالحاسبة المصرفية وأسعار تحويل العملات ومواقيت الصلاة، ورابط لمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لبنك وربة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك وربة يشهد تطورا رقميا سريعا في كل خدماته، فمؤخرا أطلق البنك خدمة «واتساب» عبر الهواتف الذكية ليخول العميل من التواصل مباشرة مع موظفي خدمة العملاء.