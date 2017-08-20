الأجرة الشهرية تتراوح بين ١٢٢ و٢٩٩ ديناراً

يطرح بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسعارا متميزة وغير مسبوقة على موديلات من سيارات تويوتا بمناسبة موسم العودة للمدارس، وتتنوع السيارات المشمولة بالعرض ضمن منتج التأجير التشغيلي بين سيارات الدفع الرباعي والسيارات العائلية والصالون «لاندكروزر 8 سلندرات مخمل - لاندكروزر 8 سلندرات جلد - فورتشنر 6 سلندرات- فورتشنر 4 سلندرات- راف 4- تويوتا كامري GL»، بأجرة شهرية تتراوح بين 122 و299 دينارا، ليتناسب مع اكبر شريحة ممكنة من العملاء.

ويستهدف «بيتك» بهذا العرض الحصري على سيارات تويوتا، تلبية الإقبال المطرد على منتج التأجير بمزاياه المتعددة، مع تلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم من السيارات المناسبة لفترة دخول المدارس، حيث ستضيف الموديلات الجديدة المطروحة من سيارات تويوتا الى منتج التأجير التشغيلي في «بيتك» مجالا من الخيارات أمام العملاء، وتعزز التشكيلة الكبيرة التي ينفرد بها «بيتك» في السوق المحلي وتشمل معظم العلامات المهمة الواسعة الانتشار بما يقارب 80 موديلا من أنواع السيارات المختلفة.

ويوفر «بيتك» من خلال منتج التأجير التشغيلي أو ما يعرف بـ «التأجير مع الصيانة» لعملائه مزايا جاذبة مثل الصيانة الشاملة والتأمين التكافلي الشامل، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطرق على مدار الساعة، وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام. وكعادته دائما سيطرح بيتك خلال الفترة القريبة القادمة عروضا مميزة وأسعار تأجير غير مسبوقة.

ويتميز «بيتك» بتقديم افضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) بأعلى مستويات الجودة في الخدمة، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة ومن خلال أحدث أنواع السيارات مع تميز القيمة الإيجارية ومرونتها، ومدة عقد التأجير التي تتراوح من سنة إلى سنتين، مما يعمق دور «بيتك» ومساهماته في خدمة عملائه ودعم سوق السيارات ومبيعات الوكلاء.

وبالإضافة الى الأنواع العديدة والموديلات المناسبة من السيارات لكل الاحتياجات والشرائح فإن «بيتك» ينفرد بالعديد من العروض الخاصة والخصومات للقطاع الحكومي والشركات الكبرى، بالإضافة إلى الحملات التسويقية مع الوكلاء المحليين للسيارات في إطار التعاون المشترك.

كما تم إدخال فئات جديدة إلى التأجير تناسب مختلف اهتمامات العملاء، مثل فئة السيارات الفارهة «لكزس -انفينتي - جاكوار- مازيراتي» بالإضافة الى باقي السيارات بأنواعها المختلفة، مما يجعل خيار التأجير مناسبا للكثيرين، خاصة أن هنالك مرونة في مدة التأجير بما يتناسب مع احتياجات العملاء الأفراد منهم والشركات، ويستطيع العميل التعاقد مباشرة للاستفادة من عروض التأجير المختلفة من خلال زيارته لأحد معارض «بيتك» في الشويخ، والري، والفروانية بمنطقة الضجيج، بالإضافة إلى معرض الأحمدي ومعارض الوكالات الكبرى.