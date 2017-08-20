الاندماج بمعامل 1: 2.5 أفضل السيناريوهات للمساهمين

الكيان الجديد يستحوذ على 23.6% من محفظة القروض بالكويت و68% من التمويل الإسلامي

مركز مالي أقوى لـ «بيتك» وكفاية رأس المال لن تتأثر

103 فروع البنكين بالكويت وتوقعات بدمج بعضها حال إتمام الصفقة

مصر وبريطانيا وتركيا أبرز الأسواق التي ينفذ إليها البنكان

محمود صبحي

تترقب الأوسط المالية والمصرفية على وجه التحديد صفقة الاندماج المتوقع إتمامها بين بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد البحريني فيما لم تؤكد إدارة اي من البنكين الاتفاق على الاندماج حتى الآن والتساؤل الرئيسي في حال تم الاندماج فما هو المعامل الذي سيتم به تبادل الأسهم؟ وهل هناك علاوة سيحصل عليها حاملو اسهم الأهلي المتحد؟ وما حجم تأثر محفظة القروض والحصة السوقية للكيان الجديد؟ وماذا يمكن ان يحدث لشبكة الفروع المترامية التي قد تزيد على حاجة السوق الصغير في كل من الكويت والبحرين في حال تم الاندماج؟ ويضع تقرير «أرقام كابيتال» 3 سيناريوهات محتملة للاندماج بين البنكين، إضافة الى رصد للحصة السوقية وتوزيع الفروع المحتمل، مشيرا الى الاستفادة الكبيرة التي يحققها «بيتك» على مستوى الربحية والعائد على حقوق مساهمي البنك.

وأكد التقرير ان «بيتك» سيستطيع النفاذ إلى أسواق كبيرة من خلال الاندماج وهو ما يقدم حلا لمشكلة تركز أعمالها في أسواق صغيرة وفي مقدمة تلك الأسواق مصر وبريطانيا مستفيدا من تميزه في تقديم خدمات التمويل الإسلامي وهو ما يلقي رواجا في تلك الأسواق الكبيرة وكذلك تنفذ عمليات الأهلي المتحد الى السوق التركي.

وتوقع التقرير أن يحقق بيت التمويل الكويتي استفادة كبيرة في حالة الاندماج من خلال مبادلة الاسهم فقط وهو ما يزيد من ربحية بيتك والعائد على حقوق المساهمين بشكل كبير وفي حالة دفع علاوة اندماج لحاملي اسهم الأهلي المتحد البحريني فستؤثر تلك العلاوة على ربحية «بيتك» بحسب السيناريوهات الثلاثة الآتية:

السيناريو الأول

تتم مبادلة 2.1 سهم من أسهم الأهلي المتحد مقابل سهم واحد من بيت التمويل الكويتي وهو ما يستدعي دفع علاوة اندماج بقيمة 21% من القيمة السوقية لحاملي أسهم الأهلي المتحد البحريني وإذا تم ذلك السيناريو ستزيد ربحية سهم «بيتك» بنسبة 24.2% مقابل تراجع 22% للأهلي المتحد.

السيناريو الثاني

تتم مبادلة 2.3 سهم من أسهم الأهلي المتحد مقابل سهم واحد من «بيتك» وهو ما يستدعي دفع علاوة اندماج بنسبة 10.5% من القيمة السوقية لسهم الأهلي المتحد وهو ما يزيد من ربحية «بيتك» بنسبة 28.5% ويخفض التأثير السلبي على صافي أصول البنك.

السيناريو الثالث

أن يتم الاندماج بمعامل 2.5 من أسهم الأهلي المتحد مقابل سهم واحد من «بيتك» وهو ما يستدعي دفع علاوة تصل نسبتها الى 1.7% من القيمة السوقية للأهلي المتحد ويرفع ذلك السيناريو ربحية سهم «بيتك» 32.3% ولا يوجد تأثير يذكر على قيمة صافي أصول البنك.

حصة سوقية أكبر

في حالة اندماج بنكي «بيتك» والأهلي المتحد البحريني ستتغير الحصة السوقية في السوقين الرئيسيين لكل بنك بالكويت والبحرين كالتالي:

1 ـ الحصة السوقية الحالية لبيت التمويل الكويتي من محفظة القروض 15% من إجمالي الائتمان بالقطاع المصرفي الكويتي تزيد الى 23.6% في حالة الاندماج مضيفا محفظة الأهلي المتحد الكويتي إليه محافظا على المركز الثاني بعد بنك الكويت الوطني الذي تفوق حصته 35% من السوق.

2 ـ يتصدر بيت التمويل الكويتي سوق التمويل الإسلامي في الكويت بحصة سوقية تقارب 45% والمتوقع ان تزداد لتصل الى 68% تقريبا بعد اضافة محفظة «المتحد» إليه.

3 ـ تبلغ الحصة السوقية لبيت التمويل الكويتي من محفظة القروض بالقطاع المصرفي البحريني 17% فيما تبلغ حصة الأهلي المتحد قرابة 8% وهو ما يجعل الكيان الجديد بعد الاندماج يسيطر على ربع الحصة السوقية بالسوق البحريني.

مركز مالي أقوى

أشار تقرير أرقام كابيتال الى ان استحواذ «بيتك» على الأهلي المتحد البحريني سيزيد من قوة المركز المالي لـ «بيتك» ويزيد ايضا من ربحية السهم والعائد على حقوق مساهمي بيت التمويل الكويتي.

وأوضح التقرير ان بيت التمويل الكويتي لديها معدل كفاية للشريحة الأولى من رأس المال يصل الى 16.2% وهو ما يعكس انخفاض الأصول المرجحة المخاطر، حيث وصل المعدل السنوي في المتوسط في الفترة من 2012 إلى 2016 للأصول المرجحة بالمخاطر 2% فقط.

وتوقع التقرير ان تتحسن تلك الأصول أيضا في ظل خطة البنك لبيع مجموعة من الأصول والاستثمارات المتاحة للبيع والتي تمثل 2% من قيمة تلك الأصول وانه حتى لو تمت المبادلة بالأسهم بشكل كامل في حالة الاندماج ستنخفض كفاية الشريحة الأولى لرأس مال بيتك بـ 1.4 نقطة أساس فقط مستخدما جزءا من فوائض رأس المال لدى البنك.

التكامل يخفض التكاليف

تكامل العمليات المتوقع بين بيتك والأهلي المتحد سيؤثر إيجابا بخفض تكاليف التشغيل وخاصة في السوقين الرئيسيين الكويت والبحرين.

وتوقع تقرير أرقام كابيتال ان يحدث اندماج بعض الفروع في حال الاندماج وخاصة في الكويت، حيث يمتلك بيتك 65 فرعا بالكويت والمتحد بـ38 فرعا وهو ما يجعل عدد الفروع للكيان الجديد في حال تم الاندماج 103 فروع وهو ما سيتم تقليصه لكيان واحد بما يتناسب وحجم السوق.

كذلك يمتلك «بيتك» 10 أفرع فقط في البحرين في الوقت الذي يمتلك الأهلي المتحد البحريني 22 فرعا هناك ما يزيد عدد فروع الكيان الجديد في حال تم الاندماج إلى 32 فرعا.

ولم يذكر التقرير عدد فروع الأهلي المتحد في تركيا، لكنه أشار الى ان بيت التمويل الكويتي لديه 386 فرعا هناك.