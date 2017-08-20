أعلنت هيئة أسواق المال في تاريخ 14 أغسطس 2017 عن نتائج التزام الشركات الخاضعة لقواعد حوكمة الشركات لعام 2017، وقد اشادت الهيئة بصورة خاصة بالشركات العشر الأولى منها والتي كانت الأسبق التزاما بتقدیم تقریرها من ناحية، ومستوفية تعبئة نماذج البيانات المطلوبة من ناحية أخرى.

وتعليقا على ذلك فقد صرح رئيس مجلس الادارة فرقد عبدالله الصانع: «يسعدنا ان تكون مجموعة الخليج للتأمين من ضمن العشر شركات الأولى وفقا لتصنيف هيئة اسواق المال لعام 2017، في انجاز جديد يضاف الى سجل انجازات المجموعة الحافل. ومن الجدير بالذكر ان المجموعة تتمتع بتصنيف بدرجة A (ممتاز) وكذلك تصنيف A للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف المحدودة وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني بدرجة «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بالإضافة الى تصنيفها المالي بـ A3 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني».

واضاف: «ان مثل تلك التصنيفات من جانب هيئة اسواق المال لها اثر ايجابي كبير على كل الشركات الخاضعة لقواعد حوكمة الشركات.