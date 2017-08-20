يجـــري تنفيـــــذ 20 مشروعا ضخما في مجال الرعاية الصحية بالكويت تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار وستؤدي إلى إضافة نحو 11200 سرير، وذلك حسبما ذكر تقرير ألبن كابيتال للرعاية الصحية.

ومن بين المشاريع البارزة التي هي حاليا في طور التنفيذ: مستشفى الجهراء الجديد، في الجهراء، وتوسعة مستشفى الفروانية من قبل شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده، في مدينة الكويت، وتوسعة مستشفى العدان، وتوسعة مستشفى الصباح، في الصباح الطبية، وتوسعة مركز الكويت لمكافحة السرطان، في مدينة الكويت.

تبلغ قيمة مشاريع الرعاية الصحية التي هي في طور التنفيذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 55.2 مليار دولار تقريبا، ووفقا لأحدث التقديرات في هذا القطاع، يجري حاليا تنفيذ 37 مشروعا ضخما لبناء المستشفيات في منطقة الخليج، تبلغ قيمتها نحو 28.2 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن تضيف 22.500 سريرا إلى قدرة استيعاب المستشفيات الحالية.

أما ما تبقى من العام فسيكون أكثر نشاطا بالنسبة لسوق مشاريع الرعاية الصحية، مع تنفيذ مشاريع كبرى في جميع أنحاء المنطقة.

وقال كريغ بلومب، رئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة جونز لانغل اسال أن قطاع الرعاية الصحية يقدم للمستثمرين في مجال العقارات فرصة المشاركة في سوق تشهد ازدهارا بدعم من الحكومة حيث يمكن تنظيم عقود الإيجار الطويلة الأجل لمزودي الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين الرئيسيين.

من وجهة نظر شركات التطوير، يمكن لمرافق الرعاية الصحية المساهمة في الاستقطاب الشامل للمجتمعات السكنية، كما تشكل مصدرا محتملا للطلب على المساحات التجارية ضمن المكاتب أو مشاريع التجزئة.



في حين أن المستشفيات الرئيسية قد تكون شديدة التخصص بالنسبة للعديد من المقاولين، فالعيادات وغيرها من الاستخدامات الطبية الأقل تخصصا تقع ضمن حدود قدرات المقاولين الذين يعملون ضمن إطار عام أكثر.