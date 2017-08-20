من المتوقع أن يتم انتهاء العمل به في الربع الأخير من 2019

أعلنـــت شركـــــــة «كيــــو إنترناشيونال كونسلتنتس»، الرائدة في مجال التصميم والهندسة وإدارة المشاريع، عن تقديمها خدمات التصميم الرئيسي والإشراف على مشروع قرية إكسبو السكنية، التي يجري تطويرها من قبل مركز دبي التجاري العالمي، وتعد مجمعا سكنيا متكاملا للزوار والعاملين في معرض إكسبو 2020 دبي من مختلف الدول المشاركة.

وقد تم تكليف كيو المكتب الاستشاري الرئيسي لتوفير تصميم المباني والبنية التحتية للقرية السكنية بأكملها، وكذلك تقديم خدمات الإشراف على البناء وخصوصا في المرحلة الأولى من المشروع.

وتعد هذه القرية مشروعا مبتكرا بتصميم فريد من نوعه يقترن بمبادئ عالية الاستدامة، ومن المتوقع أن يتم انتهاء العمل به في الربع الأخير من عام 2019.

وقد أنجزت شركة كيو التصميم الفني لستة أجزاء من المشروع وقدمت خدمات الإشراف على أعمال الأساسات لخمسة أجزاء منها، كما تم حاليا تحديد المقاول الرئيسي الأول للمشروع، مع المزيد من أعمال الإشراف الجارية حاليا.



وأفـــادت الرئيســة التنفيذية لشركة كيو إنترناشيونال كونسلتنتس دونا سلطان، قائلة: «يشرفنا أن نكون المكتب الاستشاري الرئيسي لتصميم مشروع قرية إكسبو السكنية، وهو مشروع أساسي يدعم تحقيق (إكسبو دبي 2020) والذي يعتبر أول معرض إكسبو عالمي يقام على المستوى الإقليمي.



ولم يكتمل إنجاز مرحلة التصميم والإشراف المستمر إلا من خلال الجهود المتفانية التي يبذلها خبراؤنا الدوليون والتعاون الفعال مع مركز دبي التجاري العالمي، فضلا عن مختلف الجهات المعنية.



ومع تجربة شركة كيو الواسعة في تقديم المشاريع الضخمة في المنطقة، إلى جانب نهجنا المبتكر، فنحن جاهزون على أكمل وجه لتقديم أعلى مستوى من العمل، ولا نتوانى في وضع العميل في صميم كل ما نقوم به».

واختتمت دونا قائلة: «نترقب أن يكون المشروع في أوجه، وأن تدب الحياة فيه خلال معرض (إكسبو 2020 دبي)، ولكن رؤيتنا من تصميم هذا المشروع تتجاوز فترة المعرض لتدعم رؤية المركز الاستراتيجية لتقديم معلم سكني بارز للإمارة».