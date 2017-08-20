28.4 مليار دينار إجمالي قيمة الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة بيان للاستثمار ان البورصة الكويتية نجحت في تحقيق النمو لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، مبينا انها أنهت تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة مكاسب متباينة على وقع استمرار موجة الشراء النشطة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة خاصة تلك التي أفصحت عن نتائج إيجابية عن فترة النصف الأول من العام الحالي.

واضاف التقرير ان السوق لقي بعض الدعم من تزايد عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية والاسمية.

وذكر ان السوق شهد هذا الأداء بالتزامن مع نمو نشاط التداول فيه سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ سجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نموا نسبته 36% ليصل إلى 93 مليون دينار تقريبا، في حين وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع إلى نحو 425 مليون سهم بارتفاع نسبته 20% تقريبا.

هذا، وقد ربحت البورصة ما يقرب من 620 مليون دينار في الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.37 مليار دينار، مقابل 27.75 مليار دينار في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 2.23%، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 11.66% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار.

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي انتهاء مهلة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة عن فترة النصف الأول من العام 2017، ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات الملعنة إلى 152 شركة من أصل 160 شركة مدرجة في السوق الرسمي محققة ما يزيد على مليار دينار أرباحا صافية، حيث بلغ إجمالي الأرباح المحققة نحو 1.02 مليار دينار بارتفاع نسبته 16% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2016، والتي بلغت حينها 877.8 مليون دينار، وقد حقق قطاع البنوك أرباحا صافية بلغت 479.9 مليون دينار مستحوذا بذلك على 47% تقريبا من إجمالي الأرباح المعلنة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعدما وصل إجمالي أرباحه إلى 124 مليون دينار تقريبا، أي ما نسبته 12% من إجمالي الأرباح المعلنة للسوق.

هذا، وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 96 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 54 شركة مع تكبد 32 شركة لخسائر عن فترة النصف الأول 2017.

وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوعي المنقضي، فقد تمكنت من إنهاء تداولات الأسبوع محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، مستفيدة من القوى الشرائية وعمليات التجميع التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، وخاصة الأسهم القيادية والثقيلة التي أعلنت عن نتائج إيجابية لفترة الربع الثاني من العام الحالي.



وقد جاء ذلك الأداء وسط ارتفاع نشاط التداول في السوق بشكل نسبي، لاسيما على صعيد السيولة النقدية التي وصلت في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى لها خلال الشهر الجاري.

وعلى الرغم من الارتفاعات التي حققتها مؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على أدائها في بعض الجلسات، حيث أدت تلك العمليات إلى تراجع بعض الأسهم، والحد من مكاسب البعض الآخر، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لدفع مؤشرات البورصة إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.