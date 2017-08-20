مبارك الصباح: اكتمال 25% من أعمال الإنشاءات وبيع ما نسبته 35% ضمن المرحلة الأولى

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي (15 أغسطس) الحملة التسويقية الجديدة لمشروع «مزايا ريزيدانس» بمسقط، وتتضمن عروض الصيف الخاصة التي تقدمها شركة المزايا القابضة للراغبين في تملك الوحدات السكنية من مواطني سلطنة عمان بشكل خاص، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وقد تضمنت حملة المزايا التسويقية تقديم عروض تصب في مصلحة أكبر شريحة من العملاء سواء الراغبون في التملك بهدف الاستثمار أو الراغبون في التملك بهدف السكن وذلك مع ضمان تأجير الوحدات السكنية لمدة 6 أشهر بعائد يبلغ 8% للعملاء الذين يبحثون عن عوائد مجدية نظير الاستثمار، أو تقديم خصومات نقدية على قيمة الوحدات المبيعة للراغبين في التملك والسكن.

وقد قامت المزايا بتوفير منصة تسويقية خاصة خلال فترة العروض في سيتي سنتر مسقط بمنطقة السيب حتى تاريخ 28 أغسطس، إلى جانب توفير مركز المبيعات الدائم في موقع المشروع.

وتعقيبا على إطلاق الحملة التسويقية الجديدة، قال المدير التنفيذي في إدارة التسويق والمبيعات في مجموعة المزايا الشيخ مبارك الصباح: «تأتي هذه الحملة الجديدة استمرارا للحملات التي بدأناها منذ إطلاق المشروع، والتي نسعى من خلالها إلى تعريف المواطن العماني والخليجي بالمشروع ومزايا التملك فيه، في الوقت الذي عمدنا إلى تقديم منتج عقاري يلائم متطلبات المواطن العماني ونمط حياته، حيث وصلت نسبة البيع 35% ضمن المرحلة الأولى، والبالغ عدد وحداتها 148 وحدة، كما ان الأسعار تبدأ من 44.600 ألف ريال عماني وبنظام دفعات ميسرة».

وتابع الصباح: «يلبي مشروع مزايا ريزيدانس احتياجات السوق، ويتيح لمختلف الشرائح إمكانية تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومنافسة، إلى جانب كونه يعد فرصة استثمارية حقيقية واعدة، حيث تم تشييده وبناؤه في أكثر الأماكن حيوية في مدينة مسقط، وبالقرب من المراكز التجارية الكبرى والمهمة، إلى جانب تقديم منتج عقاري بمواصفات ومعايير عالية واستخدام أفضل مواد البناء والتشطيبات».

كما كشف الصباح عن أن أعمال الإنشاءات قد وصلت إلى نسبة 25% ضمن المرحلة الاولى في مشروع «مزايا ريزيدانس»، والتي شملت الانتهاء من أساسات المشروع والسرداب على كامل مساحة القسيمة والبالغة 6614 مترا مربعا، وباشرت بأعمال الإنشاءات الفوقية الرئيسية والهيكل الخارجي لمبنى المشروع، حيث يتوقع الانتهاء الكامل من المشروع في العام 2018.

ويتكون المشروع من 120 شقة سكنية متعددة المساحات، وبوحدات سكنية مكونة من غرفة، وغرفتين، و3 غرف نوم، علاوة على تضمن المشروع 28 محلا تجاريا، إلى جانب توفير كل الخدمات والمرافق من حمامات سباحة، وملاعب تنس، ومناطق لعب للأطفال، وأندية صحية نسائية ورجالية، وبالشكل الذي يؤمن بيئة سكنية ضمن مجتمع متكامل.

واختتم الصباح الحديث عن جدوى وأهمية الاستثمار العقاري ضمن السوق العماني قائلا: «مما لا شك فيه أن السوق العماني من أهم وأنشط الأسواق العقارية ضمن دول المنطقة، حيث تنبع هذه الأهمية من الطلب الداخلي على الوحدات السكنية والمرتبطة بالتوسع السكاني للسلطنة وبخاصة في العاصمة مسقط، إلى جانب ما تنعم به السلطنة من استقرار وأمن يجعلها محط أنظار المستثمرين من الخارج».